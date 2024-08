Getty Images Quem quiser participar pode se cadastrar no portal Zuk

O banco Bradesco fará leilão online de imóveis no próximo dia 30. Cerca de 186 imóveis serão leiloados em mais de 20 estados, entre casas, apartamentos, lotes e bens comerciais. O lance inicial será de R$ 11 mil.

O pagamento pode ser feito de duas maneiras: à vista, com desconto, ou via financiamento em até 48 vezes.

Quem tiver o interesse em participar, basta acessar o Portal Zuk , que administra o leilão, para verificar o edital do lote e realizar os lances.

