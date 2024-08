Divulgação País está na nona posição do quadro geral de medalhas

Embora os Estados Unidos e a China tenham figurado no topo do quadro de medalhas, com 126 e 91 conquistas, respectivamente, e o mesmo número de ouros: 40; nenhuma das potências mundiais foi o país que mais pagou pelas conquistas de seus atletas.

A revista Forbes divulgou um ranking dos 10 países que investiram mais de US$ 1 milhão na premiação de seus atletas olímpicos. Curiosamente, nem os EUA, nem a China figuraram no topo dessa lista. A análise foi realizada com base em prêmios em moedas locais convertidos para dólares.





Qual país se destacou na celebração financeira de suas conquistas?

A Itália foi a nação que mais premiou seus atletas. Com um total de 40 medalhas, incluindo 12 de ouro, a Itália desembolsou US$ 10,7 milhões (equivalentes a R$ 58,7 milhões) em prêmios em dinheiro. A Itália ocupou a nona posição no quadro geral de medalhas.

Para cada medalha de ouro, o país ofereceu US$ 196 mil (mais de R$ 1 milhão). Medalhas de prata e bronze foram premiadas com US$ 98 mil e US$ 65 mil, respectivamente.

O ranking seguiu com a França, país anfitrião, em segundo lugar, seguido pelos Estados Unidos; Hungria, Hong Kong, Ucrânia, Israel, Holanda, Polônia e Nova Zelândia.

É notável que Hong Kong, apesar de ter conquistado apenas quatro medalhas, ofereceu as maiores premiações: US$ 768 mil (R$ 4,2 milhões) para o ouro, US$ 394 mil para a prata e US$ 192 mil para o bronze.

O Brasil, embora não apareça na lista, distribuiu cerca de US$ 842 mil (R$ 4,6 milhões) pelas 20 medalhas conquistadas. A China, que foi a principal rival do país campeão em número de medalhas, também não recebeu destaque no ranking.

Confira a lista completa:

Itália, com 40 medalhas: US$ 10,7 milhões;

França, com 64 medalhas: US$ 9,4 milhões;

Estados Unidos, com 126 medalhas: US$ 8,3 milhões;

Hungria, com 19 medalhas: US$ 3,8 milhões;

Hong Kong, com 4 medalhas: US$ 1,9 milhão;

Ucrânia, com 12 medalhas: US$ 1,5 milhão;

Israel, com 7 medalhas: US$ 1,5 milhão;

Holanda, com 34 medalhas: US$ 1,3 milhão;

Polônia, com 10 medalhas: US$ 1 milhão;

Nova Zelândia, com 20 medalhas: US$ 1 milhão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp