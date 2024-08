Joédson Alves/Agência Brasil Golpes feitos pelo telefone celular





O uso de cartões de crédito no Brasil é cada vez mais comum, mas infelizmente, os golpes também se multiplicam. Criminosos estão cada vez mais sofisticados, utilizando diversas estratégias para roubar dados e dinheiro de usuários.

Diante disso, é preciso estar alerta e informado. Para não cair em golpes, a melhor maneira é entender como eles são aplicados e evitar, justamente, essas situações

"É fundamental estarmos atentos e tomarmos medidas preventivas para evitar cair em golpes com cartão de crédito," disse Tony Santana, advogado especialista em direito do consumidor. "Afinal, os prejuízos podem ser enormes, tanto para o consumidor quanto para as instituições financeiras."

Como se proteger de roubo de cartão

Preze pela privacidade

O ideal é somente o dono usar o cartão de crédito. Não compartilhar com ninguém é uma das maneiras de evitar cópias indesejadas.

Até mesmo fotos podem ser perigosas e vazar para terceiros, com ou sem intenção de quem recebeu a foto.

Aposte no digital

Com o crescimento do acesso digital, internet banking - bancos online - são cada vez mais populares. Eles trazem diversas camadas de segurança extra, e uma delas é o cartão de crédito digital.

O cartão digital é gerado online e instantâneamente pelos aplicativos de banco. Ao acessar sua conta, é possível mesmo usar o cartão e trocar o número depois.

Assim, cada compra pode ser feita em um cartão diferente de modo rápido e prático.

Sabe com quem está falando?

Golpes vêm de todos os lados. Pode ser um telefone, um e-mail ou um link por SMS. É importante sempre conferir se o que foi enviado para você é verdadeiro.

Uma maneira é: na dúvida, entre em contato oficialmente. Se precisar pagar algo ou revelar algum número, sempre liguei nos canais oficiais para conferir se é isso mesmo.Você encontra canais oficiais em aplicativos ou sites oficiais, e ainda números de telefone, se necessário. Confie no contato que você fez - e não no que fizeram contigo.

Confira a loja

É um golpe comum você acreditar estar usando um site, mas estar usando outro. Existem duas principais maneiras de evitar golpes assim:

1- se é uma loja que você nunca ouviu falar, procure no Google "o site (nome do site) é confiável?". Análises te mostraram números de compras, de reclamação, tempo no ar, etc.

2- procure sempre comprar de lojas que você ou outras pessoas próximas a você conhecem;

Confira máquinas de cartão

O golpe pode vir, também, presencialmente. Uma verificação importante é analisar a maquininha utilizada para pagamento.

Verifiquei se a maquininha parece velha ou desgastada, ou se tem a tela trincada ou com difícil visualização. Isso pode ser sinal que a pessoa não quer que você verifiquei o valor inserido! Ah, e sempre vale bater o valor da tela com o da compra.





Atenção ao cartão

Em lugares com muita movimentação, vendedores ambulantes, feiras e etc tornam a pessoa menos propensa a prestar atenção no pagamento. Os golpistas aproveitam momentos de distração para trocar cartões. Eles pegam o da pessoa e devolvem do mesmo banco, mas sem crédito.

Uma das maneiras de evitar isso é personalizar seu cartão com um desenho, adesivo, ou filme que esconde o número.

Um filme que cubra o cartão inteiro ainda é eficiente para proteger de fotos rápidas.

Caí no golpe. O que fazer?

O primeiro passo é entrar em contato com seu banco ou instituição financeira e bloquear o cartão. Como está escrito acima, procure por meios oficiais.

Depois, vá à delegacia ou registre boletim de ocorrência online. É importante juntar o máximo possível de provas nessa hora.

Troque senhas. É importante alterar a senha para entrar em aplicativos de banco e sites em que seu cartão esteja cadastrado.

Se necessário, procure ajuda especializada para resolver problemas e fraudes.

