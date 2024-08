Reprodução: Arquivo pessoal As vendas são comercializadas para todo o país

Uma dúzia de ovos a R$ 800. É o valor cobrado por Guilherme Bueno, um criador de galinhas gigantes em Cruzeiro, no interior de São Paulo . Por serem de uma raça mais incomum, conhecida por "índio gigante", elas podem ser comercializadas por até R$ 10 mil.

Segundo Guilherme, os ovos dessas galinhas não são para consumo. Eles são fertilizados e vendidos para que outras pessoas comecem a criação desses animais.

“Hoje, a dúzia de ovos, eu vendo a R$ 800, mas não é para consumo. Se fosse para consumo seria também um ovo muito bom, semelhante ao da galinha caipira. Mas as aves, nesse valor, a gente não tem essa ideia de usar para consumo”, explicou Guilherme ao g1.

As vendas começaram há pouco tempo, mas que já vendeu esse produto por um preço ainda maior no ano de 2017, durante um leilão, quando uma única dúzia foi comercializada por R$ 2,7 mil.

“Este ano eu abri vendas de ovos, então eu já comecei a pegar as encomendas. Hoje eu trabalho com um total de mais ou menos umas 10 galinhas matrizes”, afirmou Guilherme.

Além das vendas realizadas em São Paulo, ele menciona que também distribui seus produtos para todo o território nacional, incluindo clientes na região centro-oeste, como em Goiás. O processo de envio é feito com atenção especial, utilizando caixas de isopor bem embaladas para garantir a integridade dos itens.

Criação

Para quem se interessar em criar galinha da raça índio gigante, precisa ter alguns cuidados básicos durante a criação. Segundo Guilherme, a alimentação do animal é tranquila.

“A gente dá ração de crescimento na fase inicial, até os três meses mais ou menos, aí depois começa a introduzir o milho, dá milho e ração, aí depois ele vai crescendo, já diminui um pouco a ração, continua com o milho e continua até a fase final”, contou.

Além disso, as galinhas recebem vacinas padrão para evitar doenças. Outro aspecto importante é garantir que o ambiente em que elas são criadas esteja sempre limpo.

Durante o período de criação, as galinhas "índio gigantes" costumam produzir entre 40 e 120 ovos anuais. No entanto, esses ovos não apresentam grandes diferenças visuais, exceto por serem um pouco maiores do que os ovos comuns.









Quanto custa a galinha gigante?

Conhecidas como 'índio gigante', os galos e galinhas dessa raça têm pernas longas, pescoço sem penas e se alimentam de capim e também de milho. A altura deles podem chegar a um metro e podem pesar até 5 quilos.

Segundo Guilherme, a galinha pode valer em média de R$ 2 mil a R$ 10 mil. Ele ainda cita casos de aves mais caras. O jovem diz que um amigo já chegou a vender um frango por R$ 154 mil em um leilão.

Vale lembrar que a espécie da galinha gigante foi criada com objetivos ornamentais, o que significa que não foi projetada para o abate e, consequentemente, não é destinada ao consumo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.