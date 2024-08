Apu Gomes Estudos da Sensity mostraram que Elon Musk é, de longe, a celebridade com mais vídeos de deep fake na internet

Um deep fake do Elon Musk recentemente fez um idoso de 82 anos perder mais de R$ 3,77 milhões ao colocar todo o dinheiro de sua vida em um investimento falso. O que o homem viu, na internet, foi um vídeo do gênio da tecnologia garantindo a segurança do negócio - mas era um golpe.

Golpes de inteligência artificial ficam, dia a dia, mais elaborados, imprevisíveis e difíceis de detectar. Um dos mais preocupantes é o golpe da “deep fake”: vídeos falsos que usam realisticamente o rosto e voz de uma pessoa.

Para este deep fake, os golpistas pegaram um vídeo de Musk dando uma entrevista real. Mas a voz foi alterada para um texto sobre investimento. A IA de hoje consegue facilmente emular os lábios para se moverem de acordo com novas palavras - e uma outra IA simulou perfeitamente a voz do bilionário. Sem reconhecer sinais de modificação, é fácil acreditar.

Ao Business Standard, Steve Beauchamp, vítima do golpe, disse: “Era uma foto dele, era [basicamente] ele. Agora, se foi uma inteligência artifical que fez ele dizer aquilo, já não sei. Mas pela aparência, se alguém pedisse para eu apontar para [Musk] numa fila, eu diria ‘é ele’.”





Ganhos financeiros fáceis e rápidos

Francesco Cavalli, co-fundador e chefe de inteligência na Sensity, trabalha com monitoramento e detecção de deep fakes. Ao BS, disse que o golpe de Musk foi “provavelmente o maior esquema de deep fake até hoje.”

Ele explica os atrativos para esse tipo de golpe: um vídeo fake pode ser feito em minutos e compartilhados em redes sociais. É bastante fácil patrocinar um deles para alcançar mais pessoas, também, e isso fica claro pelo volume e crescimento do golpe da deep fake.

Não se sabe ao certo quantos deep fakes correm na internet hoje. Porém, há palavras-chave e tags usadas com frequência, que quando analisadas, devolvem centenas de milhares de vídeos patrocinados.

Deep fake de Elon Musk é campeã

Estudos da Sensity mostraram que Elon Musk é, de longe, a celebridade com mais vídeos de deep fake na internet. Na análise de 2 mil vídeos, descobriram que ele é quem mais é usado. Mais ainda, 1 a cada 5 golpes do tipo foi feita com a aparência dele.

O caso fica pior quando se fala de finanças e tecnologia: Musk estava em 90% dos vídeos fakes sobre criptomoedas.

Outros nomes que apareceram bastante foram Warren Buffet, investidor, e Jeff Bezos, fundador da Amazon. Donald Trump também aparece em diversas dessas.

Assista, abaixo, dois exemplos de deep fake com Elon Musk. O primeiro é uma comparação lado a lado, com o falso sendo a direita. O segundo é um vídeo falso dele admitindo usar alucinógenos:

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp