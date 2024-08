shutterstock Carteira de trabalho

Nesta quinta-feira (15), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou novos dados sobre o mercado de trabalho no Brasil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) revelou que a taxa de desemprego no segundo trimestre de 2024 registrou uma queda significativa em 15 estados, em comparação com o primeiro trimestre deste ano.



Tradicionalmente, a taxa de desemprego tende a cair no segundo trimestre, após um aumento no início do ano. Esse fenômeno é explicado pelo início da alta temporada de contratações e pelo retorno das atividades econômicas presenciais pós-pandemia. Analistas destacam que a melhora na taxa de desemprego também reflete o desempenho positivo de outros indicadores macroeconômicos.

Queda em 15 Estados

De acordo com os dados do IBGE, os estados que apresentaram reduções estatisticamente significativas na taxa de desemprego foram:

Santa Catarina: 3,2%

Rio de Janeiro: 9,6%

Goiás: 5,2%

Minas Gerais: 5,3%

São Paulo: 6,4%

Pará: 7,4%

Ceará: 7,5%

Maranhão: 7,3%

Espírito Santo: 4,5%

Acre: 7,2%

Tocantins: 4,3%

Alagoas: 8,1%

Amazonas: 7,9%

Piauí: 7,6%

Bahia: 11,1%

Os dados também indicam que nas outras 12 unidades da Federação, a taxa de desemprego permaneceu estável, dentro da margem de erro da pesquisa.

Dados Nacionais

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,9% no segundo trimestre de 2024, comparado a 7,9% no primeiro trimestre. Este nível é o menor registrado para o período de abril a junho desde 2014. Em 31 de julho, o IBGE já havia divulgado este resultado a nível nacional.

A pesquisa revelou as seguintes taxas de desemprego por estado no segundo trimestre de 2024:



Santa Catarina: 3,2%

Mato Grosso: 3,3%

Rondônia: 3,3%

Mato Grosso do Sul: 3,8%

Tocantins: 4,3%

Paraná: 4,4%

Espírito Santo: 4,5%

Goiás: 5,2%

Minas Gerais: 5,3%

Rio Grande do Sul: 5,9%

São Paulo: 6,4%

Roraima: 7,1%

Acre: 7,2%

Maranhão: 7,3%

Pará: 7,4%

Ceará: 7,5%

Piauí: 7,6%

Amazonas: 7,9%

Alagoas: 8,1%

Paraíba: 8,6%

Amapá: 9,0%

Sergipe: 9,1%

Rio Grande do Norte: 9,1%

Rio de Janeiro: 9,6%

Distrito Federal: 9,7%

Bahia: 11,1%

Pernambuco: 11,5%

Fonte: IBGE