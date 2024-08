Pixabay Pela legislação, empresas com mais de 100 funcionários devem reservar vagas para pessoas com deficiência.

Pessoas com deficiência (PcD's) recebem um salário 31% menor em comparação ao de outros trabalhadores no mercado de trabalho brasileiro. A informação foi revelada pela pesquisa Mapa ESG Brasil, encomendada pela Plano em parceria com a Mynd e realizada pela Ilumeo e divulgada nesta terça-feira (13).

Segundo o levantamento, dos 546 mil empregados PcD's, mais da metade faz parte do mercado informal. Entre os trabalhadores sem deficiência, esse percentual é de 38%.

"Os direitos conquistados pela Lei de Cotas precisam ser preservados e ampliados para mudar a realidade dessas pessoas”, diz o estudo.

Hoje, a Lei estabelece que empresas com 100 empregados ou mais reservem vagas para esse grupo e que disponibilizem dispositivos adaptados para o funcionamento das suas atividades.

Além disso, a pesquisa aponta que 42% das PCD's que trabalham são negras. De acordo com o levantamento, pelo fato da maior incidência de deficiência estar nesse perfil populacional, o índice pode ser considerado baixo.

Baseado em dados, relatórios e artigos publicados sobre ESG (Environmental, Social and Governance), entre 2019 a julho de 2024, o lançamento do estudo ocorreu durante o evento Plano Insights, em São Paulo, marcando a chegada da Plano na Mynd.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp