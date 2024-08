Divulgação _





Se você ainda não conhece a Mega Millions , a gente te explica: ela é uma das loterias mais famosas do mundo e já entregou prêmios recordes de bilhões de dólares! Isso acontece porque a Mega Millions dos EUA está sempre acumulando e chega a valores exorbitantes. Hoje o prêmio já passou de US$464 milhões (mais de R$2,5 bilhões ) e está à espera do grande vencedor no final de semana.

Todos os brasileiros podem participar online, através do site TheLotter .

Sabemos que jogar nas loterias online não é a maneira convencional, mas com certeza é a mais vantajosa. Conheça alguns dos motivos:

1. Jogando online você consegue participar de loterias internacionais gigantes, afinal estamos falando de prêmios que podem passar dos bilhões de dólares!



2. Você joga do comforto do seu sofá, direto do laptop ou do celular, sem precisar enfrentar filas.



3. Jogar nas loterias internacionais online é 100% legal e você tem as mesmas chances de ganhar que um residente americano.



4. Os bilhetes ficam guardados na sua conta online da TheLotter , ou seja, é impossível de perdê-los!



5. A TheLotter notifica os ganhadores por SMS e-mail. Assim você não tem chance de esquecer de reivindicar seu prêmio.



6. Receba quantias pequenas direto na sua conta online e viaje para os Estados Unidos, com tudo pago pela TheLotter, caso ganhe um jackpot.

3 passos para jogar no prêmio de R$2,5 bilhões

• Acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional por linha.



• Clique em JOGAR na parte inferior da tela. Cadastre-se e escolha o método de pagamento. Os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.



• Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Loterias americanas x brasileiras

As loterias americanas, como a Mega Millions , são famosas por acumular prêmios enormes, incluindo um recorde mundial de US$2.04 bilhões (aproximadamente R$10 bilhões). Já os prêmios da Mega-Sena, como o recorde de R$ 378 milhões, não chegam aos pés desses valores impressionantes. A própria Mega da Virada, que sorteou em 2024 R$570 milhões, é 4 vezes menor que o atual prêmio da Mega Millions.

Além disso, as loterias americanas tem prêmios mínimos de US$20 milhões (quase R$100 milhões), enquanto o prêmio mínimo da Mega-Sena é de R$3 milhões.

Milhões de jogadores já ganharam!

Em seus quase 22 anos de história, a TheLotter já distribuiu mais de 125 milhões de dólares a cerca de 9 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha.

Quando é o próximo sorteio?

A Mega Millions dos Estados Unidos sorteará 464 milhões de dólares nesta sexta, 16 de agosto. Você pode participar online sem sair do Brasil e ganhar um prêmio milionário em dólares!





TheLotter é operado pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017 emitida em 08/07/2021). Atendimento apenas para adultos. O jogo pode ser prejudicial se não for controlado. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações sobre jogo responsável, visite: rgf.org.mt .).