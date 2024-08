Unsplash/Unseen Studio O que pode anotar na folha de respostas do 'Enem dos concursos'?

A prova do Concurso Nacional Unificado ( CNU ), o ' Enem dos Concursos ', será aplicada neste domingo (18) . Os candidatos irão receber duas folhas extras na hora do exame para anotar as respostas que colocaram.

Os papéis extras serão os únicos materiais que os participantes poderão levar para a casa após o exame. Dessa forma, eles terão a oportunidade de conferir quantas questões acertaram após a divulgação do gabarito .

O candidato que quiser levar as folhas de respostas para casa deverá aguardar até os últimos 30 minutos de prova.

Duas folhas?

Como a prova será realizada em dois turnos (um de manhã e outro a tarde), os candidatos receberão duas folhas, uma para cada período. Vale ressaltar que o papel entregue na parte da manhã não poderá estar com o candidato, em mãos, durante a realização do exame à tarde.

Caso o participante leve a folha para a sala de provas, ela deverá ser guardada com outros pertences pessoais do candidato no envelope disponibilizado pelos fiscais.

O que pode anotar?

As folhas disponibilizadas aos candidatos são uma espécie de rascunho do cartão oficial de respostas. Sendo assim, haverá espaços com o número exato de questões.

Sendo assim, conforme explicado pelo Ministério da Gestão, elas servem para que os participantes "façam anotações referentes às respostas dadas nas provas".

De acordo com o órgão, a única penalidade relacionada à folha é de que o papel entregue no período da manhã não pode ser levado para o turno da tarde.

Ainda, qualquer anotação em outro documento, que não seja o caderno de questões, o cartão-resposta ou a folha, pode levar à eliminação do candidato.

Pode levar o caderno de respostas embora?

Ao contrário do que acontece no Exame Nacional do Ensino Médio, o "Enem original", os inscritos no CNU não poderão deixar a sala com o caderno de questões em nenhum momento.

Enem dos concursos

O 'Enem dos Concursos', como ficou conhecido o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) terá, ao todo, mais de 2,1 milhões de candidatos, que concorrem à 6.640 vagas ofertadas em 21 órgãos do governo federal.

A prova será realizada neste domingo (18), em dois turnos: de manhã, os portões serão abertos às 7h30 e, no período da tarde, às 13h. O cronograma do concurso segue o horário de Brasília.

As provas

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas em ambos os turnos é de duas horas. Caso saia antes, o candidato é automaticamente eliminado do concurso.

Na parte da manhã, o exame terá a duração de 2h30 minutos e abordará questões de conhecimentos gerais e uma redação ou pergunta dissertativa. Para candidatos de nível superior, será aplicada a prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. Vale ressaltar que as provas para nível médio não incluem questões dissertativas.

À tarde, a prova terá duração de 3h30 e vai abordar questões de conhecimentos específicos (50 para candidatos de nível superior e 40 para vagas de nível médio)

As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório e contemplam a 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.

As outras fases são:

perícia médica (avaliação biopsicossocial) para a reserva de vagas das pessoas com deficiência;

procedimento de verificação da condição declarada para as pessoas negras;

e procedimento de verificação documental complementar para indígenas.

Além disso, haverá uma segunda etapa de avaliação de títulos para determinadas vagas.

Cartão de confirmação e local da prova

Para obter o cartão de confirmação e informações sobre o local da prova, o participante deve acessar a mesma página onde fez a inscrição. É necessário fazer login no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com as informações da conta gov.br e clicar na Área do Candidato.

Em caso de correções, os candidatos devem contatar a Fundação Cesgranrio, pelo telefone: 0800 701 2028.

Confira o cronograma do concurso

Aplicação das provas: 18 de agosto Divulgação preliminar dos gabaritos: 20 de agosto Divulgação das notas finais: 8 de outubro Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro Divulgação da lista de aprovados: 21 de novembro Início da convocação para posse: janeiro de 2025

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp