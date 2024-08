Reprodução: Instagram Hannah Neeleman é conhecida como Ballerina Farm nas redes sociais

O herdeiro das companhias aéreas Azul e JetBlue, Daniel Neeleman, de 35 anos, está sendo alvo de críticas após uma entrevista que a revista Times fez com ele e a esposa, Hannah Neeleman, conhecida como Ballerina Farm, de 34 anos. O casal tem sido notado após a esposa do milionário postar no TikTok e no Instagram seu estilo de vida em uma fazenda em Utah, nos Estados Unidos.



Nos vídeos, Hannah mostra o dia a dia na cozinha e na fazenda - onde a família cria e vende carnes bovinas, suínas e produtos sustentáveis -, e o cotidiano com os oito filhos. Com a repercussão, a mulher, que é ex-bailarina, foi intitulada de "Tradwife", o que significa "esposa tradicional", em tradução livre.

Qual é a polêmica?

Hannah tem mais de 10 milhões de seguidores só no Instagram e mais de 27 milhões de curtidas no TikTok. Entre as tarefas que ela mostra nas redes estão: o cuidado com os filhos, ordenhar vaca para ter leite em casa e fazer pães do zero, assados em forno à lenha, arrumar e limpar a casa, tudo sem a ajuda de babás ou funcionários.

Com o sucesso nas redes e a curiosidade dos internautas em saber por que a bailarina teria se tornado "a líder das Tradwife" , a Revista Times entrevistou Hannah no dia 20 de julho.

Alguns pontos da entrevista foram interpretados como um sinal de que a ex-bailarina não estava tão feliz. Na reportagem da revista norte-americana, a jornalista que entrevistou os Neeleman evidencia os momentos em que Hannah é interrompida por Daniel durante as perguntas.

Na entrevista, Hannah diz, ainda, que tem dias em que está tão exausta que não levanta da cama.

Antes de se casar, Hannah estudava balé na Julliard School, renomado instituto em Nova York. Em um dos momentos, a repórter da "Times" questiona se essa vida era o que ela sempre desejou, e Hannah responde que não.

"Meu objetivo era a cidade de Nova York. Saí de casa aos 17 anos e estava tão animada para chegar lá, simplesmente adorei aquela energia. E eu seria bailarina. Eu era uma boa bailarina", disse Hannah. Após uma pausa, ela acrescenta: "Mas eu sabia que, quando começasse a ter filhos, minha vida começaria a parecer diferente."

Daniel pareceu ter sido um pouco insistente no início do relacionamento. Enquanto Hannah desejava um ano de namoro antes do casamento, ele pressionou para que se casassem. Entre o namoro, o noivado, o casamento e a gravidez do primeiro filho, passaram apenas seis meses.

A repórter também destaca que Daniel interrompe a esposa para responder a algumas perguntas. Só quando ele não está presente é que Hannah revela que precisou de anestesia em um dos partos porque Daniel estava ausente. Ela menciona que fez grandes sacrifícios para criar os filhos e viver na fazenda, enquanto Daniel não abriu mão de suas metas profissionais.

Antes dessa entrevista, Hannah já enfrentava críticas. Alguns internautas acusam a ex-bailarina de promover um estilo de vida inalcançável para a maioria das pessoas e de não reconhecer o privilégio financeiro da família — apenas o fogão que aparece em seus vídeos teria custado cerca de US$ 20 mil (aproximadamente 110 mil reais), o que sugere uma vida não tão simples assim. Além disso, há especulações de que eles provavelmente não dependem dos lucros da fazenda para viver.

Após a publicação, Hannah se manifestou publicamente para afirmar que o conteúdo do artigo não reflete a realidade. Ela alegou que a matéria é um ataque à sua família e ao casamento. "Isso me faz acreditar que a abordagem foi intencionalmente direcionada," declarou.





"Somos co-pais, co-CEOs, co-trocadores de fraldas, faxineiros de cozinha e tomadores de decisão (...). Temos muitos sonhos ainda para realizar. Ainda não terminamos de ter bebês e estamos entusiasmados com a inauguração de nossas novas fazendas", disse Hannah em um vídeo publicado no TikTok.

O que são as Tradwives?

O movimento "Tradwives" é formado por mulheres que defendem papéis de gênero extremamente tradicionais.

Nas redes sociais, a hashtag #tradwife exibe fotos de refeições caseiras e bolos recém-assados, acompanhadas de declarações como "o lugar de uma mulher é em casa" ou "tentar se comportar como um homem é um desperdício para uma mulher".

Quem é o herdeiro da Azul?

Daniel é formado em administração pela Universidade de Utah e é proprietário de uma fazenda. Ele é o segundo filho mais velho de David Neeleman, que tem um total de dez filhos, e está previsto para herdar uma fortuna estimada em R$ 7,42 bilhões em 2021, de acordo com a revista Forbes.

Seu pai, David, construiu sua riqueza ao criar companhias aéreas de baixo custo, que operam em rotas regionais, como a Morris Air e a JetBlue nos EUA, e a WestJet no Canadá.

Em 2008, David fundou a Azul e tornou-se bilionário ao listar a empresa na Bolsa de Valores em 2017.

Daniel nasceu no Brasil e já morou com Hannah no país, na época em que o herdeiro era diretor de uma empresa de monitoramento de segurança, a Vigzul.