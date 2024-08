Ivonete Dainese Trump voltou ao Twitter após três anos e meio





Entre a última sexta-feira (9) e a tarde desta terça-feira (13), Donald Trump , ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à presidência pelo Partido Republicano , sofreu uma grande perda financeira de mais de US$ 350 milhões.

A queda foi atribuída à desvalorização de mais de 9% das ações da Trump Media , causada pelo fraco desempenho da Truth Social, a plataforma de mídia social lançada por Trump. Atualmente, sua fortuna está avaliada em US$ 4,5 bilhões.

A recente queda nas ações está diretamente relacionada ao retorno de Trump ao X (antigo Twitter), onde ele havia sido bloqueado por três anos e meio após incitar a invasão do Capitólio, um dos maiores atentados à democracia dos Estados Unidos.

A Truth Social, fundada por Trump, enfrentou um fluxo de caixa livre negativo de quase US$ 24 milhões no último trimestre. O valor das ações atingiu seu pico em 27 de março, alcançando US$ 66,22, mas desde então sofreu uma queda de 60%.

Inicialmente, as ações da Trump Media tiveram uma alta significativa após a fusão com a Digital World Acquisition. No entanto, a empolgação rapidamente diminuiu devido a preocupações financeiras.

No ano passado, a empresa de Trump registrou um prejuízo de US$ 58 milhões, com uma receita de apenas US$ 4 milhões.

Donald Trump, além de ser o ex-presidente dos EUA, é o presidente da The Trump Organization, que possui diversos empreendimentos imobiliários.





Donald Trump candidato

Além dos problemas em suas empresas, Trump também enfrenta o desafio de concorrer novamente ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Representando o Partido Republicano, o empresário tenta voltar ao poder norte-americano após perder as eleições de 2020 para Joe Biden.

Neste ano, ele estava preparado para enfrentar novamente Biden, mas foi surpreendido pela desistência do atual presidente dos EUA. Agora a candidata dos democratas é Kamala Harris, vice-presidente do país. Nos últimos dias, ela conseguiu crescer nas pesquisas e s e tornou favorita.

