Nos últimos 12 meses, o Brasil registrou uma média de 4.678 tentativas de golpe por hora, realizadas através de aplicativos de mensagens ou chamadas telefônicas, segundo uma pesquisa do Datafolha em colaboração com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Esses golpes, comumente chamados de "golpe do 0800", golpe da confirmação de compra ou golpe da falsa central de atendimento, envolvem um fraudador que se passa por funcionário de uma empresa e tenta enganar a vítima para que ela compre algo ou transfira dinheiro .

A pesquisa revela que foram 4.504 tentativas de golpes via aplicativo ou ligação, envolvendo somente transferência ou boleto falso.

Nesses casos, o fraudador se passa pelo funcionário de um banco que tenta confirmar uma tentativa de compra ou de transferência de dinheiro, geralmente de alto valor, e induzem a vítima a fornecer dados da conta que podem resultar no roubo de dinheiro.

Ainda, outros tipos de fraudes relacionadas a tecnologias de pagamento também foram relatados. Entre eles, destacam-se 4.633 casos de pessoas que suspeitaram que os preços de produtos na internet eram mais baixos do que os praticados no mercado, e 2.506 casos de indivíduos que pagaram por um produto que nunca foi entregue.

Nos últimos 12 meses, também foram registrados 1.979 casos de golpes envolvendo pagamento por Pix ou boletos falsos, e 1.226 casos de fraudes com cartões de crédito.

Além disso, a pesquisa indica que há uma média de 1.220 casos por hora de vítimas de golpes financeiros através de publicidade digital.

Apesar do crescente uso e preferência por pagamentos digitais, alguns golpes físicos ainda causaram prejuízos. Foram contabilizados 1.713 casos por hora de pessoas recebendo dinheiro falso e 482 casos de vítimas do golpe da maquininha de cartão.

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 17 de junho com 2.508 entrevistados de todas as regiões brasileiras, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais e para menos.

Para estimar o número de casos, o cálculo considerou a proporção de pessoas que relataram ter sido vítimas de cada tipo de golpe nos últimos 12 meses e a população total.

