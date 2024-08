Unsplash/Unseen Studio O maior salário é do Tribunal de Contas do Distrito Federal

Os concursos públicos oferecem 50.013 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,7 mil. O maior deles tem 6.641 vagas e é oferecido pela Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina.

Ainda, o maior salário é de R$ 37,7 mil, que será de quem passar no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Existem também diversos concursos oferecendo vagas em diferentes cargos, abertos para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Veja as oportunidades

ARSP-ES (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.222,76 / Inscrições: até 5/9.

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)/RJ - Vagas: 900 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 20,9 mil / Inscrições: até 19/8.

Câmara de Blumenau (SC) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.741,11 / Inscrições: até 15/8.

Câmara de Bonito (MS) - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.742,74 até R$ 9.022,99 / Inscrições: até 22/8.

CAU-AC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre) - Vagas: 95 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.032,94 até R$ 8.472 / Inscrições: até 9/9.

Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) de Niterói (RJ) - Vagas: 32 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.234,50 / Inscrições: até 29/8.

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - Vagas: 329 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.097,11 até R$ 11.037,15 / Inscrições: até 23/8.

Correios - Vagas: 33 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.672,84 até R$ 6.878,48 / Inscrições: até 8/9.

Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.234,26 até R$ 12.462,57 / Inscrições: até 11/8.

Cremec (Conselho Regional de Medicina do Ceará) - Vagas: 63 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.010,47 até R$ 8.554,12 / Inscrições: até 6/9.

CRM-PI (Conselho Regional de Medicina do Piauí) - Vagas: 102 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.000,44 até R$ 8.546,85 / Inscrições: até 5/9.

CRQ-13-SC (Conselho Regional de Química de Santa Catarina) - Vagas: 96 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.378,34 até R$ 8.776,64 / Inscrições: até 18/8.

Desenvolve SP - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.683,63 até R$ 7.082,22 / Inscrições: até 29/8.

Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) - Vagas: 40 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.158,59 até R$ 8.302,44 / Inscrições: até 16/8.

Fesc (Fundação Educacional São Carlos)/SP - Vagas: 14 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.155 até R$ 8.888 / Inscrições: de 14/8 até 13/9.

GHC (Grupo Hospitalar Conceição)/RS - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.841,40 até R$ 27.874 / Inscrições: até 19/8.

Iagro-MS (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 29 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.248,47 / Inscrições: até 29/8.

IFSC (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina) - Vagas: 28 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 13/8.

Iprem-SP (Instituto de Previdência Municipal de São Paulo) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.655,08 / Inscrições: até 15/8.

Ipresb (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri)/SP - Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.605,48 até R$ 12.682,64 / Inscrições: até 29/8.

MP-PR (Ministério Público do Paraná) - Vagas: 86 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 5.353,38 até R$ 16.479,42 / Inscrições: até 14/8.

PGE-PR (Procuradoria Geral do Estado do Paraná) - Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.350,31 / Inscrições: de 21/8 até 27/8.

PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) - Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.175,30 / Inscrições: até 15/8.

Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) - Vagas: 6.180 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.437,15 até R$ 10.592,21 / Inscrições: de 12/8 até 12/9.

Prefeitura de Baliza (GO) - Vagas: 848 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 13 mil / Inscrições: até 1º/9.

Prefeitura de Bom Jesus da Lapa (BA) - Vagas: 1.176 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.477,23 até R$ 8.194,80 / Inscrições: até 14/8.

Prefeitura de Buritis (MG) - Vagas: 526 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.170,46 / Inscrições: até 29/8.

Prefeitura de Cacoal (RO) - Vagas: 604 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.050 / Inscrições: de 14/8 até 9/10.

Prefeitura de Caxias (MA) - Vagas: 804 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.786,02 / Inscrições: até 9/9.

Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) - Vagas: 626 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 9.381,84 / Inscrições: de 1º/10 até 30/10.

Prefeitura de Damianópolis (GO) - Vagas: 360 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.128,72 / Inscrições: até 17/8.

Prefeitura de Divinópolis (MG) - Vagas: 1.426 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.881,34 até R$ 12.862,27 / Inscrições: até 9/9.

Prefeitura de Divinópolis de Goiás (GO) - Vagas: 467 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12 mil / Inscrições: até 8/9.

Prefeitura de Fernando Prestes (SP) - Vagas: 25 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.639,75 até R$ 8.143,20 / Inscrições: até 18/8.

Prefeitura de Fortim (CE) - Vagas: 407 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 9.100 / Inscrições: até 19/8.

Prefeitura de Guaíra (SP) - Vagas: 69 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.979,74 até R$ 12.407,26 / Inscrições: até 23/9.

Prefeitura de Igarapava (SP) - Vagas: 50 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.980 até R$ 8.706,81 / Inscrições: até 22/8.

Prefeitura de Jaguaruana (CE) - Vagas: 400 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.300 / Inscrições: até 11/8.

Prefeitura de Juazeiro (BA) - Vagas: 969 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.868,87 / Inscrições: até 6/9.

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.516,03 / Inscrições: de 14/8 até 12/9.

Prefeitura de Mineiros (GO) - Vagas: 2.118 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.180,35 até R$ 13.203,22 / Inscrições: de 9/9 até 11/10.

Prefeitura de Missão Velha (CE) - Vagas: 762 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.694,33 / Inscrições: até 25/8.

Prefeitura de Mozarlândia (GO) - Vagas: 1.486 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.465,36 até R$ 17.784,24 / Inscrições: até 29/8.

Prefeitura de Pacatuba (CE) - Vagas: 1.634 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.119,18 / Inscrições: até 2/9.

Prefeitura de Parisi (SP) - Vagas: 21 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.452,54 até R$ 11.500,79 / Inscrições: até 5/9.

Prefeitura de Pedreira (SP) - Vagas: 102 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.568,30 até R$ 15.422,15 / Inscrições: até 19/8.

Prefeitura de Pindoretama (CE) - Vagas: 1.431 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.213,75 até R$ 8.879,80 / Inscrições: até 6/9.

Prefeitura de Piracicaba (SP) - Vagas: 41 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.710,42 até R$ 14.166,09 / Inscrições: de 19/8 até 23/9.

Prefeitura de Pontalinda (SP) - Vagas: 49 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.577,09 até R$ 9.928,81 / Inscrições: até 22/9.

Prefeitura de Porto Alegre (RS) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.354,31 / Inscrições: até 10/9.

Prefeitura de Rio Largo (AL) - Vagas: 476 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 13,2 mil / Inscrições: até 29/8.

Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.823,93 até R$ 17.907,11 / Inscrições: até 9/9.

Prefeitura de Santa Maria (RS) - Vagas: 52 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 15.271,97 / Inscrições: até 14/8.

Prefeitura de Santo André (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.868,08 / Inscrições: até 29/8.

Prefeitura de Serra do Ramalho (BA) - Vagas: 776 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000 / Inscrições: até 19/8.

Prefeitura de Suzano (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.469,09 / Inscrições: de 12/8 até 9/9.

Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) - Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.504,92 até R$ 9.779,74 / Inscrições: de 14/8 até 29/8.

Prefeitura de Vista Alegre do Alto (SP) - Vagas: 71 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.436 até R$ 6.405 / Inscrições: até 13/8.

Prefeitura de Vitória (ES) - Vagas: 34 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.566 até R$ 21.914,07 / Inscrições: até 12/8.

Prefeitura de Votuporanga (SP) - Vagas: 227 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.633,40 até R$ 9.304,54 / Inscrições: até 30/8.

Rede Sarah - Vagas: 48 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 6.148,89 até R$ 35.325,26 / Inscrições: até 24/8.

Secretaria Municipal de Saúde de Serra (ES) - Vagas: 375 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.485 até R$ 7.808,38 / Inscrições: até 14/8.

Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) - Vagas: 130 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.242,41 até R$ 8.293,82 / Inscrições: até 19/8.

TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.731,80 / Inscrições: de 20/9 até 21/10.

TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 21.183,51 / Inscrições: de 13/9 até 2/10.

TJ-SC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.350,06 / Inscrições: até 13/8.

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 237 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.350,05 / Inscrições: até 4/9.

TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 16.035,69 / Inscrições: até 27/8.

UEM (Universidade Estadual de Maringá)/PR - Vagas: 81 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.982,70 até R$ 16.565,27 / Inscrições: de 16/8 até 13/9.

UFBA (Universidade Federal da Bahia) - Vagas: 25 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 19/8.

Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) - Vagas: 33 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.667,19 até R$ 9.113,85 / Inscrições: até 15/9.

UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)/MG - Vagas: 31 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: de 13/8 até 2/9.

Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) - Vagas: 21 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88 / Inscrições: até 16/9.

USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 21 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 5.712,95 até R$ 10.742,56 / Inscrições: de 15/8 até 13/9.

