Reprodução Os próximos jogos serão em Los Angeles, em 2028

Com o sucesso das Olimpíadas de Paris 2024 , a vontade de torcer pelo país só cresce à medida em que os jogos vão acontecendo. O momento é especial, de superação, recordes quebrados e muita empolgação na atmosfera olímpica.

Para tornar essa experiência ainda mais única, trouxemos um levantamento de quando será necessário investir para viajar e assistir às Olimpíadas de Los Angeles em 2028 de pertinho. Veja abaixo:

Portal IG Custo com base nas Olímpíadas de Paris 2024

Os custos foram baseados nas Olimpíadas de Paris 2024, ou seja, você terá quatro anos para se preparar financeiramente e garantir sua presença nos Jogos Olímpicos de 2028.

De acordo com os cálculos da Riconnet, portal de investimentos, será necessário R$ 35.030,00 para 17 dias ou R$ 17.885,00 para 7 dias assistindo aos jogos, tendo como base os ingressos mais baratos oferecidos em Paris 2024. É válido lembrar que, os preços podem mudar conforme o padrão de viagem desejado, preço dos ingressos, inflação e câmbio. O ideal é ter uma reserva adicional para imprevistos e mudanças de preços.

Investimentos

Portal IG Tabela 1

Os cálculos levaram em conta a rentabilidade atual da Selic (10,5% ao ano) .

Para metas de curto e médio prazo, o Tesouro Selic ou fundos de investimento de renda fixa referenciados em DI são boas opções. Esses investimentos oferecem retorno previsível, baixa volatilidade e alta liquidez, permitindo o resgate rápido e o aproveitamento de promoções.

Com uma rentabilidade próxima à da Selic, você precisaria investir mensalmente cerca de R$ 612,36 para acumular R$ 35.030,00 para a viagem de 17 dias, ou R$ 312,65 para uma viagem de 7 dias aos Jogos de Los Angeles.

Já tenho um dinheiro reservado, como economizar mais?

Para quem já tem algum valor guardado, aproveitar os juros compostos pode ser uma estratégia ainda mais eficaz. Na tabela a seguir, mostramos quanto será necessário investir hoje para reunir os valores necessários para a viagem em 4 anos.

Neste cenário, quem já possui algum capital acumulado precisará investir uma quantia menor para alcançar o mesmo objetivo. Por exemplo, enquanto a soma dos aportes mensais necessária é de R$ 24.107,64 (conforme a Tabela 1), um único investimento inicial de R$ 29.393,38 seria suficiente para alcançar o mesmo montante e garantir a viagem de 17 dias.

Portal IG Tabela 2

