ESG Insights Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo do mês

Com a aproximação do Dia dos Pais, que será celebrado no domingo, 11 de agosto, as expectativas para o comércio são animadoras, embora o cenário econômico atual traga algumas nuances. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), realizado em parceria com a Offerwise, a data deve movimentar R$ 25,56 bilhões no comércio e atrair 110,9 milhões de brasileiros às compras.

O estudo revela que 51% dos consumidores planejam adquirir os presentes na primeira semana de agosto, enquanto 22% já estão comprando desde julho. Aproximadamente 12% das pessoas esperam deixar a compra para os últimos dias que antecedem o Dia dos Pais. Este comportamento pode refletir uma combinação de pressa e a tentativa de aproveitar as melhores ofertas disponíveis.

Para o comércio, isso representa uma importante oportunidade de movimentação econômica. O presidente da CNDL, José César da Costa, destaca que a data representa um impulso significativo para o setor e lembra que o consumidor que deixa a compra para a última hora pode enfrentar dificuldades para encontrar melhores opções e negociar preços.

A Pesquisa Nacional realizada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) indica que, entre os consumidores que pretendem comprar presentes, 42,8% estão dispostos a gastar mais do que no ano passado, enquanto 34,2% planejam gastar menos. A maioria, 69,3%, deve gastar entre R$ 50 e R$ 300. Em termos de categorias de presentes, roupas, calçados e acessórios continuam sendo as mais procuradas, representando 38,2% das intenções de compra. No entanto, este percentual ainda é inferior ao observado antes da pandemia.

Além dos presentes tradicionais, como perfumes (25,7%) e relógios (11,8%), um número considerável de consumidores também optará por almoços em restaurantes (14,3%). Esse retorno a hábitos pré-pandemia pode sinalizar uma tendência crescente de valorizar experiências em vez de bens materiais.

Embora os bens digitais, como celulares e computadores, representem apenas 14,3% das intenções de compra, e o parcelamento esteja em baixa devido ao alto custo do crédito, a preferência por pagamentos à vista continua forte. Segundo Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, a tendência é utilizar dinheiro em espécie e cartões de débito em vez do PIX para pagamentos à vista.

Em resumo, o Dia dos Pais deste ano deve trazer um volume significativo de vendas, com consumidores equilibrando suas compras entre presentes tradicionais e experiências. Apesar das dificuldades econômicas, como inflação e altos juros, o comércio está preparado para aproveitar o potencial desta data, que promete ser um alívio bem-vindo para o setor.