Divulgação FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) anunciou que distribuirá 65% do lucro aos trabalhadores com contas no fundo, totalizando R$ 15,2 bilhões. O valor foi confirmado pelo Conselho Curador do FGTS nesta quinta-feira (8), após o Ministério do Trabalho e Emprego divulgar a previsão. Este ano, o fundo alcançou um lucro recorde de R$ 23,4 bilhões.

Quanto Cada Trabalhador Vai Receber

O índice de distribuição dos lucros é de 0,02693258. Para calcular o valor a ser recebido, basta multiplicar o saldo da conta do trabalhador no FGTS em 31 de dezembro de 2023 por esse índice. Veja alguns exemplos:

Saldo de R$ 100: Receberá R$ 2,69

Saldo de R$ 200: Receberá R$ 5,39

Saldo de R$ 500: Receberá R$ 13,47

Saldo de R$ 1.000: Receberá R$ 26,93

Saldo de R$ 1.500: Receberá R$ 40,40

Saldo de R$ 2.000: Receberá R$ 53,87

Saldo de R$ 2.500: Receberá R$ 67,33

Saldo de R$ 3.000: Receberá R$ 80,80

Saldo de R$ 4.000: Receberá R$ 107,73

Saldo de R$ 5.000: Receberá R$ 134,66

Saldo de R$ 6.000: Receberá R$ 161,60

Saldo de R$ 7.000: Receberá R$ 188,53

Saldo de R$ 8.000: Receberá R$ 215,46

Saldo de R$ 9.000: Receberá R$ 242,39

Saldo de R$ 10.000: Receberá R$ 269,33

Quem Tem Direito

A Caixa Econômica Federal começará a creditar os valores nas contas do FGTS a partir desta sexta-feira (9). O lucro será distribuído para contas que tinham saldo em 31 de dezembro de 2023. Trabalhadores que começaram a contribuir para o FGTS em 2024 não receberão essa distribuição. O Conselho do FGTS informou que 218,6 milhões de contas (ativas e inativas) serão beneficiadas, abrangendo aproximadamente 130,8 milhões de trabalhadores.

Histórico de Distribuição de Lucros

Este é o maior valor já distribuído aos trabalhadores desde o início das distribuições anuais. Veja o montante distribuído nos anos anteriores:

2017: R$ 7,3 bilhões

2018: R$ 6,2 bilhões

2019: R$ 12,2 bilhões

2020: R$ 7,5 bilhões

2021: R$ 8,1 bilhões

2022: R$ 13,2 bilhões

2023: R$ 12,7 bilhões

2024: R$ 15,2 bilhões

Como Consultar o Saldo do FGTS

Para verificar o saldo e o extrato do FGTS, os trabalhadores podem utilizar o aplicativo FGTS disponível para Android e iOS. O passo a passo é:

Baixe o aplicativo e selecione "Cadastre-se". Preencha os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail) e crie uma senha numérica de seis dígitos. Confirme seu cadastro através do e-mail recebido. Faça login com seu CPF e senha, e complete as perguntas adicionais para confirmar sua identidade. Acesse a opção "saldo total do FGTS" para visualizar o valor disponível em todas as suas contas.

Saque do FGTS

O lucro distribuído não pode ser sacado separadamente. O valor é depositado diretamente nas contas do FGTS e aumenta a rentabilidade final. O saque do FGTS é permitido apenas em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário.

Quem Recebe o FGTS

O FGTS é destinado a trabalhadores regidos pela CLT, trabalhadores rurais, intermitentes, temporários, avulsos, atletas profissionais, empregados domésticos e safristas.

Para mais informações sobre o FGTS e a distribuição dos lucros, continue acompanhando as atualizações e consulte o aplicativo FGTS.