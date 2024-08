Reprodução Minha casa, minha vida

Nesta sexta-feira (9), o governo federal anunciou um aumento nos valores máximos de renda para participação nas Faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida . As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial da União (DOU) e visam facilitar o acesso ao financiamento de imóveis para famílias com menor renda.

Novos limites

Faixa 1: O valor máximo de renda mensal familiar foi elevado de R$ 2.640 para R$ 2.850. Para as famílias desta faixa, o governo oferece um subsídio de 95% na compra do imóvel, o que significa que o beneficiário paga apenas 5% do valor total da casa ao final do financiamento. Faixa 2: O teto de renda bruta familiar foi ajustado de R$ 4.400 para R$ 4.700. As famílias que se enquadrarem nesta faixa têm direito a um subsídio de até R$ 55 mil na compra do imóvel.

Faixa 3

A Faixa 3, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 8 mil, não sofreu alterações nos seus limites de renda.

Condições de financiamento

O programa Minha Casa Minha Vida continua a oferecer taxas de juros para financiamento de imóveis mais vantajosas em comparação com as praticadas no mercado. As taxas são: