Divulgação Será distribuído 65% do lucro do fundo

O Conselho Curador do FGTS se reunirá às 14h30 desta quinta-feira (8) para decidir sobre a distribuição dos lucros para os trabalhadores com contas no fundo. Este ano, o FGTS obteve um lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, mas ainda não foi determinado o valor a ser distribuído aos trabalhadores.

O Ministério do Trabalho e Emprego propôs que 65% do lucro, o equivalente a R$ 15,21 bilhões, sejam destinados aos trabalhadores. Essa proposta precisa ser aprovada na reunião de hoje para que o valor seja efetivamente distribuído.

Quem tem direito de receber?

Os lucros serão creditados nas contas do FGTS que apresentavam saldo em 31 de dezembro de 2023. Os trabalhadores que começaram a contribuir para o FGTS em 2024, por exemplo, não terão direito a essa distribuição.

O valor recebido será proporcional ao saldo que o trabalhador possuía até o final do ano passado, ou seja, quanto maior o saldo, maior será o valor recebido . A distribuição abrange tanto contas ativas quanto inativas no fundo.

A legislação exige que a distribuição dos lucros ocorra até 31 de agosto.

O valor não poderá ser sacado, apenas em situações específicas fixadas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário.





Como consultar o saldo?

O saldo pode ser consultado pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular.

Veja como fazer o cadastro:

Baixe o aplicativo FGTS, para IOS ou Android

Selecione a opção “Cadastre-se” se for seu primeiro acesso

Preencha com o CPF e os demais dados solicitados, como nome completo, data de nascimento e e-mail.

Cadastre uma senha de acesso, que deve conter apenas números. Para finalizar, clique no botão "não sou um robô".

Em seguida, você vai receber um e-mail para confirmar o cadastro.

Veja como consultar o saldo:

Após finalizar o cadastro, abra o aplicativo e informe o CPF e a senha cadastrada.

Após o login, aparecerão algumas perguntas adicionais. Basta responder.

Por fim, leia e aceite as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar.

Em seguida, basta acessar o saldo.

