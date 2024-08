GIUSEPPE CACACE LeBron James

Ídolo da NBA e considerado um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, LeBron James está em busca do ouro nas Olimpíadas de Paris 202 4 com o chamado "dream team" dos Estados Unidos. Caso o time confirme a vitória, James receberá um prêmio em dinheiro de US$ 37,5 mil (R$ 210,3 mil), valor pago pelo Comitê Olímpico dos EUA aos atletas campeões.

No entanto, essa quantia não representa um grande impacto financeiro para James, que possui uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão (R$ 6,73 bilhões), de acordo com a revista Forbes. LeBron é o atleta mais rico das Olimpíadas deste ano e o único bilionário entre os competidores.

LeBron James entrou para o seleto grupo de bilionários da Forbes em 2022, com uma fortuna que cresceu principalmente através de salários milionários na NBA e ganhos substanciais fora das quadras, incluindo contratos de patrocínio e empreendimentos comerciais.

Entre os atletas dos Jogos de Paris, LeBron James ocupa a segunda posição em rendimentos, com US$ 128,2 milhões de ganhos entre maio de 2023 e maio de 2024. Deste total, US$ 48,2 milhões vêm de salários e prêmios em dinheiro relacionados ao basquete, enquanto US$ 80 milhões provêm de patrocínios e outros negócios.

Mais bem pagos

Jon Rahm: US$ 218 milhões

Esporte: Golfe

País: Espanha

Idade: 29

Rahm lidera em ganhos totais, acumulando US$ 198 milhões em campo e US$ 20 milhões fora dele. Recentemente, se juntou à LIV Golf e conquistou prêmios recordes.

LeBron James: US$ 128 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 39

James é o primeiro jogador da NBA a atingir o status de bilionário. Seus ganhos incluem salários e patrocínios de grandes marcas.

Giannis Antetokounmpo: US$ 111 milhões

Esporte: Basquete

País: Grécia

Idade: 29

Giannis tem um contrato lucrativo com os Milwaukee Bucks e grandes acordos de patrocínio, incluindo com a Nike.

Stephen Curry: US$ 102 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 36

Curry mantém contratos substanciais com a Under Armour e possui uma marca própria, a "Curry".

Kevin Durant: US$ 93,3 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 35

Durant tem um contrato significativo com o Phoenix Suns e ganhos de patrocinadores como Nike e FanDuel.

Rory McIlroy: US$ 80,1 milhões

Esporte: Golfe

País: Reino Unido

Idade: 35

McIlroy é um dos principais golfistas mundiais e co-fundador da TMRW Sports.

Scottie Scheffler: US$ 61 milhões

Esporte: Golfe

País: Estados Unidos

Idade: 28

Scheffler, atual número 1 do golfe mundial, conquistou US$ 24 milhões recentemente, além de ganhos de patrocínios.

