Agência Brasil Seleção será para profissionais na área medicina e segurança do trabalho

As inscrições para o novo concurso público dos Correios começaram às 10h desta quarta-feira (7). Os interessados podem se candidatar pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do processo seletivo, até o dia 8 de setembro.

O concurso oferecerá 33 vagas com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. As posições disponíveis são nas áreas de medicina e segurança do trabalho, e estão distribuídas entre as seguintes especialidades:

Técnico de segurança do trabalho júnior (nível médio) - salário inicial: R$ 3.672,84

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.583,54

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.872,48

Médico do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.872,48

Os Correios ainda oferecem plano de cargos e outros benefícios, como a possibilidade de adesão a plano de previdência complementar e plano de saúde.





Como participar?

Ao acessar o site dos Correios , os candidatos precisarão pagar uma taxa de inscrição de R$ 70. Já aqueles que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.



Durante o processo de inscrição, os candidatos terão a oportunidade de escolher a localidade de trabalho de acordo com as opções listadas no edital. Além disso, as provas serão aplicadas na cidade correspondente à vaga selecionada.

As avaliações estão programadas para o dia 13 de outubro, com o resultado final sendo divulgado em 20 de novembro. Os Correios esperam efetuar as primeiras contratações ainda este ano.

“A contratação de pessoas é uma medida essencial para que a empresa possa corresponder às novas demandas da sociedade e do mercado”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, em comunicado.

O concurso terá as seguintes fases:



provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Cronograma



Inscrições: até 8/09/2024

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 7/08 a 15/08/2024

Aplicação das provas: 13/10/2024

Divulgação dos Gabaritos: 13/10/2024

Resultado provas objetivas: 28/10/2024

Resultado Final e homologação do concurso público: 20/11/2024

