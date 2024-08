Divulgação _





O sonho de ganhar US$ 398 milhões pode parecer distante, mas as loterias americanas não poderiam estar mais perto dos brasileiros. Essa semana, a Mega Millions, uma das maiores apostas do mundo, sorteará o equivalente a R$ 2,25 bilhões e é possível participar online de forma prática e segura.

Se engana quem pensa que só vale a pena apostar nas loterias nacionais. Ao longo dos últimos anos, diversos brasileiros ganharam prêmios na Mega Millions e Powerball, as maiores loterias americanas, faturando desde US$10 mil até US$50 mil.

Como jogar na Mega Millions online?

Participar é fácil e seguro, além de custar apenas US$5 por linha. Basta acessar a página da Mega Millions na TheLotter , definir o número de linhas que você queira jogar, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta gratuita, escolher o método de pagamento e confirmar sua compra.

É possível pagar via Pix, crédito ou boleto bancário.

Após a confirmação, o pessoal do escritório local da TheLotter nos EUA compra o bilhete oficial da Mega Millions em seu nome e envia uma cópia digitalizada diretamente para sua conta!

Com mais de 20 anos de atuação global, a TheLotter oferece garantia de devolução do dinheiro - caso a experiência não seja satisfatória - e suporte ao cliente 24 horas por dia, em português, para garantir uma experiência tranquila.

É legal jogar na Mega Millions do Brasil?

Sim, é completamente legal! A lei dos EUA permite que estrangeiros, inclusive brasileiros, ganhem e recebam prêmios de loterias americanas, como a Mega Millions . Da mesma forma que um estrangeiro pode comprar um bilhete em uma viagem aos EUA, os clientes da TheLotter têm total direito a jogar, e ganhar, nas loterias americanas.

Recebimento dos prêmios

Essa é a vantagem de jogar online! Todos os ganhadores são notificados por e-mail ou SMS, sendo impossível esquecer um bilhete premiado.

Para valores menores, o prêmio é depositado diretamente na conta do cliente na TheLotter. Agora, se você ganhar o jackpot da Mega Millions , a TheLotter organiza tudo para que você possa resgatar o prêmio pessoalmente nos Estados Unidos!

Qual é a melhor parte de jogar na loteria online na TheLotter?

Vários clientes já testaram sua sorte e ganharam! Recentemente, uma jogadora ucraniana chamada Nataliia ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na Mega Millions através da TheLotter. Em 2024 dois brasileiros levaram $10.000 dólares cada, jogando através do site. No ano anterior, 3 brasileiros faturaram US$50.000 cada com a TheLotter.

Em quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação sólida e confiável. Já pagou mais de US$ 125 milhões em prêmios para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Concorra aos R$ 2,25 bilhões hoje mesmo!

Os 398 milhões de dólares da Mega Millions estão a apenas um clique de distância. Participe do sorteio dessa sexta, 9 de agosto, e tenha a chance de se transformar no mais novo bilionário do Brasil!









A TheLotter é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017 emitida em 08/07/2021). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: rgf.org.mt