Albari Rosa/Divulgação/AEN Privatização da Ferroeste deve gerar novos investimentos no Paraná

A privatização da Ferroeste, companhia que administra o trecho de 248 quilômetros entre Guarapuava e Cascavel, deve gerar novos investimentos no Paraná, além de reduzir o custo logístico para os empresários da região Oeste do estado, que concentra as maiores cooperativas locais.

O projeto foi apresentado pelo governador Ratinho Junior aos deputados estaduais nesta semana e é mais um dentro da estratégia de desestatização, que já passou pela Copel, Compagas e áreas do Porto de Paranaguá.

De acordo com as estimativas iniciais, a privatização pode gerar mais de 97 mil empregos diretos nos próximos 65 anos (prazo da concessão atual), além de 66 mil indiretos, e reduzir os custos de transporte em cerca de 22,9%.

Os novos investimentos que serão assegurados por meio da desestatização também vão incrementar a arrecadação tributária não só do Estado, mas da União e municípios. Considerando apenas os valores que podem empregados na execução de obras, é estimada um incremento na arrecadação de CSLL, IRPJ, PIS, COFINS, IPI e ISS na ordem de R$ 1,69 bilhão.

O principal objetivo do projeto é potencializar os investimentos no modal ferroviário no Paraná, promover redução de custos logísticos para o setor produtivo e apoiar a expansão das cooperativas e da produção agropecuária nos próximos anos.

A concessão deve permitir a exploração de demais ramais ferroviários para garantir a viabilidade da ferrovia, de acordo com as regras da ANTT. A Ferroeste já recebeu autorizações do governo federal para exploração de ramais conectados à sua malha: Guarapuava - Paranaguá, Cascavel - Foz do Iguaçu, Cascavel - Chapecó e Maracaju (MS) - Dourados (MS).

O processo será concretizado em um leilão na B3, em São Paulo, provavelmente com alienação total da empresa. A ideia é que o negócio contemple um pacote de novos investimentos na ferrovia e no terminal da empresa em Cascavel, na região Oeste, modernizando as estruturas já existentes.

