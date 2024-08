JEROME BROUILLET Gabriel Medina após sufrar um tubo na terceira fase dos Jogos Olímpicos de Paris, em Teahupo'o, Taiti, em 29 de julho de 2024

A foto icônica do surfista brasileiro Gabriel Medina vai estampar os cadernos da Tilibra, marca de papelaria e material escolar. No registro, o atleta faz o gesto de “1” enquanto parece flutuar após sair de uma onda durante os Jogos Olímpicos de Paris.

A imagem viralizou nas redes sociais, gerando várias homenagens e memes. A Corona Cero, patrocinadora oficial dos Jogos de Paris, foi uma das primeiras marcas a divulgar a fotografia.

Ainda, a revista TIME descreveu a foto como o “a imagem definitiva do triunfo dos Jogos Olímpicos de 2024”.





Onde comprar?

A empresa, que atualmente é líder no segmento de cadernos, agendas e papelaria no Brasil, não divulgou qual o preço e nem quando estará disponível nas papelarias do país.

Por enquanto, o caderno com a foto de Medina está disponível para compra por estabelecimentos durante a 36ª edição da Escolar Office Brasil, que acontece de 4 a 7 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo.

A imagem de Medina foi capturada pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, da agência AFP, durante as oitavas de final em Teahupoo, no Tahiti, no último dia 29.

A foto mostra o momento em que o brasileiro sai de um tubo, resultando na maior nota da história do surfe olímpico: um 9,90. Medina aparece 'voando' em linha reta acima das ondas, com o 'número 1' para o céu e a prancha posicionada ao seu lado na vertical.





