Reprodução Eduardo Saverin, cofundador do Facebook tem 42 anos

Nesta segunda-feira (6), as bolsas de valores em todo o mundo enfrentaram uma grande queda, resultando em uma perda de cerca de R$ 10 bilhões (US$ 1,73 bilhão) na fortuna dos dez brasileiros mais ricos. Esse dado foi levantado com base no ranking em tempo real da revista Forbes.

O maior prejuízo entre os bilionários brasileiros foi de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que viu seu patrimônio diminuir em US$ 663 milhões devido à queda das ações da Meta. Em seguida, Jorge Paulo Lemann, o terceiro brasileiro mais rico, perdeu US$ 419 milhões por causa da desvalorização das ações da AB InBev. Vicky Safra, a segunda brasileira mais rica, não teve alteração no patrimônio, já que grande parte de sua fortuna vem do Banco Safra, que não é listado na Bolsa.

Apesar da magnitude da perda, ela representa apenas 1,6% da fortuna total dos dez brasileiros mais ricos, que ainda somam US$ 107,1 bilhões.

A queda nos mercados começou na sexta-feira (2), após a divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, que mostraram uma desaceleração econômica mais acentuada do que o esperado.

A incerteza econômica nos EUA está afetando os mercados globais, com investidores movendo seu dinheiro para opções mais seguras. Além disso, o conflito geopolítico no Oriente Médio está em alta, com a recente morte de Ismail Haniyeh, chefe do Hamas, e promessas de retaliação.

O Japão também enfrenta desafios, com o banco central aumentando os juros para combater a inflação. Isso resultou em uma reavaliação das posições no mercado, que estavam se aproveitando dos juros baixos.

