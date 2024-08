pixbay Segunda-feira (5) fi de queda nos mercados globais

Após uma segunda-feira (5) de fortes quedas globais , os mercados abriram esta terça-feira (6) com movimentos mistos. As bolsas asiáticas, antes do fechamento, mostraram uma recuperação parcial, com exceção de Hong Kong.

O índice Nikkei 225 do Japão subiu 10,23%, após uma queda histórica de 12,4% na véspera. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 3,3%, quase compensando a queda de 3,4% do dia anterior. Em Taiwan, o Taiex teve uma alta de 3,38%, após uma forte perda de 5,7%. Por outro lado, o Hang Seng de Hong Kong continuou em baixa, caindo 0,31%. Na Austrália, o S&P/ASX200 subiu 0,41%, revertendo uma queda de 1,3% do dia anterior.

Na Europa, os mercados exibem volatilidade. O Stoxx 600, que abrange empresas de 17 países, estava em baixa de 0,06% às 07h40 (horário de Brasília). Enquanto isso, o DAX da Alemanha e o FTSE 100 da Inglaterra avançavam 0,27% e 0,15%, respectivamente. O CAC 40 da França recuava 0,19%, e o IBEX 35 da Espanha caía 0,30%.

O cenário global de incerteza é amplificado pelos recentes dados de emprego dos Estados Unidos. O relatório de sexta-feira revelou que apenas 114 mil vagas foram criadas em julho, abaixo das 175 mil esperadas. Além disso, houve um aumento de 14 mil no número de pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana passada, totalizando 249 mil. Esses números indicam uma possível desaceleração no mercado de trabalho americano.

A situação é agravada pela elevação das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), que, apesar de manter os juros entre 5,25% e 5,50%, pode começar a reduzir as taxas em setembro. Juros mais altos encarecem crédito e financiamento, o que tende a diminuir o consumo e frear investimentos.

Recentemente, resultados corporativos também trouxeram preocupações adicionais. A Amazon apresentou receitas de US$ 148 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 148,8 bilhões, embora o lucro por ação tenha superado as previsões. A Intel, por sua vez, reportou uma receita de US$ 12,8 bilhões, inferior aos US$ 12,9 bilhões projetados, e um lucro por ação de US$ 0,02, bem abaixo dos US$ 0,10 esperados. As ações da Intel caíram mais de 20% nos pré-mercados.

Especialistas alertam que esses fatores combinados — desde as incertezas econômicas até os resultados corporativos negativos — indicam um possível impacto adverso na economia global.