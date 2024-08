Ivonete Dainese Ibovespa abriu em queda de 2% nesta segunda-feira (5)

O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (5), a R$ 5,80, chegando a bater R$ 5,86, enquanto cresce o receio de uma recessão econômica nos Estados Unidos . Hoje, bolsas de valores no mundo inteiro vivem um dia de fortes baixas. O Ibovespa abriu com queda de 2%.

O índice Ibovespa futuro abriu em queda de 2,39%, chegando aos 123.755 pontos. Mais cedo, a bolsa de Tóquio despencou 12%.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou mais do que o previsto em julho, a 4,3%. Este é o maior índice de desemprego do país desde outubro de 2021.

Na última sexta-feira (2), os dados mais recentes sobre o emprego nos Estados Unidos indicaram sinais de desaceleração na maior economia global. O relatório de empregos, conhecido como payroll, revelou que o setor privado criou 97 mil novas vagas em julho. Esse número é menor do que o registrado no mês anterior e abaixo das expectativas.

Esse cenário, combinado com a manutenção das taxas de juros em níveis elevados, levanta novas dúvidas sobre a robustez da economia americana nos próximos meses.





Dólar

Às 09h15, o dólar atingia alta de 1,66%, cotado a R$ 5,8036. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,8641.

Na última sexta-feira (2), a moeda dos EUA teve queda de 0,45%, cotada em R$ 5,7091.

Com o resultado, acumulou:



alta de 0,91% na semana;

ganho de 0,97% no mês;

alta de 17,65% no ano.

Ibovespa

Ontem (4), o índice fechou em queda de 1,21%, aos 125.854 pontos.

Com o resultado, o Ibovespa acumulou:



queda de 1,32% na semana;

recuo de 1,44% no mês;

perdas de 6,24% no ano.



Ainda, outros ativos apresentaram queda nesta segunda-feira. As criptomoeda caíram mais de 15% e o ouro também caiu mais de 2% em dia de caos no mercado financeiro.

O Bitcoin (BTC) registrou quedas de mais de 15% nesta manhã, cotado a US$ 51.137. Já o ouro com entrega em agosto recuou 2,27% a US$ 2.412,35 por onça-troy às 09h50.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.