FreePik Cargos em home office subiram 7% no segundo trimestre de 2023

Uma pesquisa da Ladders, um site americano de busca de empregos, revelou os trabalhos remotos mais bem pagos de 2024. O estudo mostra que o número de vagas com salários anuais de seis dígitos (em dólar) aumentou 20% no último trimestre.

Entre abril e junho de 2024, a Ladders analisou mais de meio milhão de anúncios de emprego em sua plataforma e identificou que a profissão mais bem remunerada deste ano é a de gerente de programas, segundo divulgado pela Forbes Brasil.

Nos Estados Unidos, o cargo de gerente de programas pode oferecer salários superiores a R$ 80 mil mensais. No Brasil, especificamente em São Paulo, a plataforma de empregos Glassdoor aponta que a média salarial para esta posição é de R$ 16.073 por mês.

A segunda posição mais lucrativa é a de engenheiro de software, com uma faixa salarial anual que varia entre R$ 409.352 e R$ 1.063.845. A FlexJobs, especializada em trabalho remoto, destaca que esta profissão está entre as mais procuradas para posições remotas.

Na terceira colocação, encontra-se o engenheiro de software sênior, com uma média salarial anual de R$ 641.793 a R$ 766.051. O quarto lugar é ocupado pelo gerente geral, responsável por gerenciar várias operações e departamentos simultaneamente, com uma faixa salarial anual entre R$ 442.613 e R$ 594.204.





Home office

Ainda, segundo um relatório do LinkedIn de agosto do ano passado, houve uma diminuição nas oportunidades de trabalho remoto, embora as vagas em regime híbrido estejam aumentando. Apesar das políticas de retorno ao escritório, há sinais positivos, especialmente em setores com altos salários.

Embora os empregos em home office tenham registrado uma leve queda no primeiro trimestre de 2023, houve um aumento de 7% no segundo trimestre, enquanto as vagas híbridas cresceram 40%.

Uma pesquisa realizada pela HR Tech Infojobs e pelo Grupo Top RH em abril de 2023 revelou que 85% dos profissionais estariam dispostos a trocar de emprego por mais dias de home office.

