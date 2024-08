Lorena Amaro Mercado Livre superou a Petrobras





Nesta sexta-feira (2), o Mercado Livre alcançou um novo marco ao se tornar a empresa mais valiosa da América Latina, ultrapassando a Petrobras. Avaliado em US$ 90 bilhões (aproximadamente R$ 515,1 bilhões), a companhia superou a estatal, que tem um valor de mercado de US$ 83,1 bilhões (cerca de R$ 475,6 bilhões). A informação foi divulgada por Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria.

O crescimento do Mercado Livre foi significativo, com um aumento de 13% no valor da empresa nos últimos oito meses. Em dezembro de 2023, a companhia estava avaliada em US$ 79,4 bilhões, o que representa um acréscimo de US$ 10,6 bilhões.

Fundado na Argentina em 1999, a empresa é uma das maiores plataformas de comércio eletrônico e serviços financeiros da América Latina. Ela oferece um marketplace online que permite aos usuários comprar e vender uma ampla gama de produtos novos e usados.

Além disso, o Mercado Livre fornece serviços como pagamentos online através do Mercado Pago, envio e logística via Mercado Envios, e anúncios classificados com o Mercado Livre Classificados.





Por que o Mercado Livre cresceu?

O crescimento expressivo do Mercado Livre pode ser atribuído, em parte, ao aumento do valor do dólar. Como um marketplace, a empresa se beneficia de maiores volumes de vendas e transações.

Em contraste, a Petrobras, que importa derivados de petróleo e realiza transações predominantemente em moeda norte-americana, enfrentou dificuldades durante o mesmo período.

Além disso, a empresa estatal passou por instabilidades políticas, incluindo a troca de presidência. Jean Paul Prates foi substituído por Magda Chambriard.

Honda Civic Touring Leandro Alvares/iG Carros Volkswagen Gol Divulgação Toyota Corolla XRS Renato Maia/Falando de Carros Toyota Hilux - Motorshow Roberto Assunção Chevrolet S10 Divulgação Ford Ranger 2020 Divulgação Fiat Palio pode ter saído de linha, mas continua sendo um modelo interessante entre os carros seminovos Divulgação VW Golf Divulgação VW Saveiro Divulgação Mitsubishi L200 Cauê Lira/iG Carros Fiat Strada Hardwork CE 1.4 Divulgação Fiat Strada Kleber Silva Fiat Uno Way Divulgação Ford Ka e EcoSport Edição Limitada Divulgação Chevrolet Celta Divulgação Ford Ka Freestyle Divulgação





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp