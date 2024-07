MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Taxa de desocupação cai para 6,9% com novo recorde no número de pessoas trabalhando

A taxa de desemprego do Brasil caiu para 6,9% no trimestre encerrado em junho. Com isso, o índice voltou para o seu menor nível para o período em toda a série histórica, registrado em 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Mensal, divulgada nesta quarta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A população desocupada caiu para 7,5 milhões em maio. Sendo assim, houve recuo na comparação trimestral (12,5%, cerca de 1,1 milhão de pessoas) e na anual (12,8%, cerca de 1,1 milhão de pessoas). É o menor número de pessoas desocupadas no país desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015.

"Essa taxa traz a ideia que retornamos ao ano de 2014”, disse a coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Beringuy. O ponto mais baixo da série foi observado no trimestre móvel finalizado em dezembro de 2013, de 6,3%.

População ocupada

De acordo com o levantamento, a população ocupada - ou seja, o total de trabalhadores no país - teve alta de 1,6% no trimestre e chegou a 101,8 milhões, um novo recorde da série histórica iniciada em 2012.

Em relação ao segundo trimestre de 2023, o aumento da população ocupada foi de 3%, ou mais 2,9 milhões de pessoas.

Os empregados com carteira de trabalho assinada do setor privado, excluindo trabalhadores domésticos, também bateram recorde, com aumento de 1% em relação ao primeiro trimestre, para 38,380 milhões de pessoas (397 mil pessoas a mais). Em comparação ao segundo tri de 2023, a alta foi de 4,4% (1,6 milhão de pessoas a mais).

Rendimento real

Segundo a pesquisa, o rendimento real habitual demonstrou estabilidade e foi de R$ 3.214, o que significa uma alta trimestral de 1,8% e anual de 5,8%. Consequentemente, a massa de rendimentos chegou a R$ 322,6 bilhões, novo recorde da série histórica.

O aumento foi de 3,5% em relação ao primeiro trimestre (mais R$ 10,8 bilhões) e de 9,2% ante o segundo de 2023 (mais R$ 27,3 bilhões).

