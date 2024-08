Roberta Aline/ MDS Pagamento do Bolsa Família acontece sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês





A Caixa Econômica Federal finaliza nesta quarta-feira (31) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Hoje, recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em julho

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informa que os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de maneira escalonada. A exceção é o mês de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Confira as datas de pagamento para julho:

18 de julho de 2024: NIS final 1

19 de julho de 2024: NIS final 2

22 de julho de 2024: NIS final 3

23 de julho de 2024: NIS final 4

24 de julho de 2024: NIS final 5

25 de julho de 2024: NIS final 6

26 de julho de 2024: NIS final 7

29 de julho de 2024: NIS final 8

30 de julho de 2024: NIS final 9

31 de julho de 2024: NIS final 0

Antecipação para famílias do Rio Grande do Sul

Para 658 mil famílias do Rio Grande do Sul, que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal, o pagamento foi antecipado. Essas famílias receberam o benefício no primeiro dia do repasse, dia 18, independentemente do número final do NIS.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024

Os pagamentos ao longo do ano seguem este cronograma:

Julho: de 18/7 a 31/7

Agosto: de 19/8 a 30/8

Setembro: de 17/9 a 30/9

Outubro: de 18/10 a 31/10

Novembro: de 14/11 a 29/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12

Valor do Bolsa Família

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, há adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestante e crianças/adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a renda mensal familiar per capita deve ser de até R$ 218. Para verificar a elegibilidade, some a renda total da família e divida pelo número de pessoas. Se o valor por pessoa for inferior a R$ 218, a família é elegível para o programa.

Além disso, os beneficiários precisam cumprir medidas como:

Manter crianças e adolescentes na escola; Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes; Manter as carteiras de vacinação em dia.

Como consultar o Bolsa Família pelo CPF ou NIS

A consulta ao Bolsa Família pode ser feita online através do site da Caixa Econômica Federal. É possível verificar os valores liberados, o saldo do benefício e os valores já sacados. Veja o passo a passo para a consulta:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal; Clique em “Consultar famílias beneficiárias”; Selecione a opção “Consulta por família”; Digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar; Clique em “Consultar”.

Onde se cadastrar no Bolsa Família?

Os beneficiários devem se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), aguardando a análise de enquadramento. Estar no Cadastro Único é um pré-requisito para avaliação da inscrição nos programas sociais do governo federal.

Como sacar o Bolsa Família?

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e pelo internet banking. Não é necessário ir até uma agência da Caixa, pois os beneficiários também podem realizar compras nos estabelecimentos comerciais utilizando o cartão do programa ou realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

