Montagem McDonald's entrou em uma nova polêmica





Um vídeo divulgado no TikTok mostra um funcionário do McDonald's despejando leite vencido em uma máquina de milk shake. A postagem, compartilhada pelo usuário @tel2raww, revela o momento em que o produto é colocado na máquina, gerando uma onda de indignação nos Estados Unidos.

No vídeo, o funcionário afirma que a prática foi recomendada pelo gerente geral do estabelecimento, que teria instruído o uso do leite expirado como uma medida para economizar dinheiro.

A justificativa gerou uma reação muito negativa e de revolta, com muitos internautas questionando tanto a prática quanto a decisão do gerente.

As reações dos trabalhadores da empresa também trouxeram à tona informações que chamaram a atenção dos clientes.

Um ex-funcionário do McDonald's confirmou que práticas semelhantes ocorrem ocasionalmente em algumas unidades para evitar desperdício.

Outro funcionário garantiu que a limpeza da máquina é realizada com mais frequência, e que o leite, mesmo vencido, não deveria estar tão ruim.

No entanto, muitos comentários adicionais destacam os riscos à saúde associados ao consumo de leite vencidos e as preocupações com as práticas de segurança alimentar.





Muitos comentários alertam para os possíveis perigos de consumir produtos fora do prazo de validade e a importância de seguir rigorosamente os protocolos de higiene e segurança alimentar.

Procurado pela reportagem, o MC Donald’s ainda não se manifestou sobre o caso. Se houve uma resposta da empresa, a matéria será atualizada.

Veja o vídeo:







