Rovena Rosa/Agência Brasil Houve um aumento de 1,9% se comparado ao período de 2019, antes da pandemia da Covid-19.

O Brasil teve o maior índice de consumo de turistas estrangeiros em solo brasileiro da história neste primeiro semestre de 2024. Foram, US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 20,8 bilhões, na cotação atual) inseridos na economia do país por visitantes internacionais, segundo dados do Banco Central obtidos pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

Anteriormente, o maior registro era do primeiro semestre de 2014, que resultou em US$ 3,5 bilhões adquiridos por turistas durante a Copa do Mundo no Brasil.

O aumento foi de 15,6% se comparado ao primeiro semestre de 2023 , quando foi injetado US$ 3,2 bilhões na economia.

De acordo com a Embratur, o número de turistas estrangeiros que visitam o país também cresceu. Neste primeiro semestre, 3.597.239 desembarcaram no Brasil, o que mostra um aumento de 9,7% em relação ao mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019, antes da pandemia da Covid-19.

"Nosso país vive um momento histórico no turismo. No ano passado, batemos o recorde de receitas com o turismo internacional, e neste primeiro semestre estamos com desempenho acima de 2023", afirmou o presidente da agência, Marcelo Freixo à Folha de São Paulo.

"Isso é resultado de muito trabalho e da retomada do protagonismo brasileiro no mundo, principalmente na área de sustentabilidade e ações climáticas", acrescentou Freixo.



