Reprodução Paris é sede dos Jogos Olímpicos 2024





Com o início dos Jogos Olímpicos em Paris, restaurantes e bares da cidade estão aproveitando a alta demanda para aumentar os preços de alimentos e bebidas. Turistas e moradores locais estão espantados com os valores cobrados pelos comerciantes.

Segundo o jornal The Daily Star, os franceses estão "determinados a aproveitar ao máximo" a competição, e muitos comerciantes estão adotando medidas drásticas, como aceitar apenas pagamentos com cartões Visa, uma das patrocinadoras dos jogos.

Turistas e moradores locais têm se mostrado impressionados com os novos preços. Um cachorro-quente, que antes custava cerca de 5 euros, agora está saindo por 12 euros. Lanches simples têm passado dos 11 euros, enquanto refrigerantes e porções de batatas fritas, que tradicionalmente custavam entre 1 e 2 euros, agora chegam a 5.

Além dos aumentos nos preços de alimentos e bebidas, empresas responsáveis pelo sistema de metrô da cidade também ajustaram o valor dos bilhetes médios devido à alta demanda. Taxistas e hotéis seguiram o mesmo caminho.





Quartos que antes custavam 150 euros por noite agora chegam a 500 euros. Um estudo publicado no jornal revelou que uma pessoa que pretende passar duas semanas em Paris durante os Jogos terá que desembolsar cerca de 10 mil euros.

Os Jogos Olímpicos começaram na última sexta-feira (26) e se encerram no dia 11 de agosto. Esta é a terceira vez que Paris é sede do torneio, tendo sediado as Olimpíadas anteriormente em 1900 e 1924.

Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COB Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COB Cerimônia de abertura - Paris 2024 Helena Petry / COB Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp