Agência Brasil Com Onix por R$ 8 mil e iPhone 55% mais barato, leilão da Receita acaba hoje

A 8ª edição do leilão eletrônico da Receita Federal em São Paulo deste ano encerra às 21h desta segunda-feira (29). Após esse horário, as propostas deixarão de ser aceitas e, na terça-feira (30) às 9h, começa a sessão pública com a classificação e ordenação das ofertas. Em seguida, às 10h, inicia-se a sessão para lances.

Desta vez, estão disponíveis lotes com carros e celulares a preços mais acessíveis. Entre os 231 lotes disponíveis, os valores variam de R$ 500, para mercadorias que precisam ser descartadas, até R$ 1 milhão, para portas automáticas para plataformas de embarque e desembarque de passageiros.

Dos 231 lotes, 123 são veículos. Contudo, os lotes 105, 106, 114, 139, 175, 212, 213 e 218 são destinados exclusivamente a empresas de desmontagem de veículos.

Entre os lotes restantes, há carretas e automóveis, como a carreta semi-reboque Randon, com preço mínimo de R$ 97.632 no lote 117, e o Chevrolet Onix 1.4 2017, com preço mínimo de R$ 8.600 no lote 147.

No lote 12, encontram-se iPhones 11 de 64GB, iPhones 12 de 128GB e iPhones 13 de 128GB com preços mínimos de R$ 1.744. Considerando que o último modelo custa R$ 3.899 em lojas online, a diferença de preço chega a 55,27%.

No lote 33, por R$ 2.830, é possível adquirir um fone de ouvido AirPods Pro, um iPhone 13 de 256GB, um iPhone 15 Pro Max de 256GB e um iPhone 15 Pro de 128GB, que custa R$ 9.299 na loja oficial da Apple.

Até a última sexta-feira (26), foi possível conferir os lotes nas cidades de Araraquara, Bauru, Franco da Rocha, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté.

Como participar do leilão da Receita Federal?

Podem participar dos leilões pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e com selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para pessoas jurídicas, é necessário ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou, no caso do responsável pela empresa, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para apresentar um lance, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e selecionar o edital 0800100/000001/2024 – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL.

Depois, escolha o lote e inclua a proposta, lembrando que o valor deve ser necessariamente maior que o valor mínimo estabelecido pela Receita Federal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp