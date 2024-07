Wikimedia Commons Fachada do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, ordenou que a greve dos servidores do INSS não prejudique as "necessidades inadiáveis da população", ou seja, não afete a prestação de serviços essenciais.

De acordo com informações do g1, a ministra determinou o funcionamento de ao menos 85% das equipes de cada agência, mesmo com a greve em vigor. O desrespeito à decisão está sujeito a multa diária de R$ 500 mil.

Na decisão, ela citou que é incontestável a essencialidade das atividades desempenhadas pelos servidores do INSS, pois envolvem o pagamento de benefícios previdenciários conceituados por lei como "meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente".

Pedido da AGU



A decisão da magistrada acata um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). Segundo o órgão, a greve começou sem que a categoria garantisse servidores o suficiente para assegurar que as atividades essenciais para o atendimento da sociedade continuassem.

"É dizer, a manutenção integral dos serviços previdenciários se faz imprescindível, sob pena de violação ao direito de sobrevivência a milhões de brasileiros", afirmou a AGU em nota.

Segundo o órgão, cada dia de greve pode impedir a concessão de, em média:

13.116 benefícios por incapacidade,

2.733 salários-maternidade;

4.605 aposentadorias;

1.643 pensões por morte;

3.500 benefícios assistenciais para pessoas portadoras de deficiência, idosos e outros.

