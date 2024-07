Marcelo Camargo/Agência Brasil - 29/07/2022 Voa Brasil é um projeto do Ministério de Portos e Aeroportos

O projeto Voa Brasil foi oficialmente lançado nesta quarta-feira (24), trazendo uma nova oportunidade para os aposentados do INSS que desejam viajar pelo Brasil a preços acessíveis.

Com o objetivo de democratizar o acesso ao transporte aéreo, o programa oferece passagens aéreas por R$ 200 por trecho, mais taxas de embarque, para uma ampla gama de beneficiários. Mas, como funciona exatamente e quem pode se beneficiar do projeto, que ainda não tem data para começar.



Quem pode participar?

O projeto é destinado a aposentados que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para ter direito ao desconto, os aposentados devem atender a uma condição principal: não ter viajado de avião nos últimos 12 meses.

Essa regra visa garantir que o benefício seja utilizado por aqueles que realmente não têm acesso frequente ao transporte aéreo.

Quantas passagens podem ser compradas?

Cada aposentado do INSS poderá adquirir até duas passagens com desconto por ano. Essa limitação é uma estratégia para distribuir as oportunidades de viagem entre um maior número de pessoas, permitindo que mais aposentados se beneficiem do programa.

Regras e condições

Além da restrição de viagem, os aposentados devem apresentar documentos que comprovem sua condição de aposentado e podem precisar se cadastrar na plataforma oficial do projeto ou diretamente com as companhias aéreas participantes para adquirir as passagens.

Como adquirir as passagens?

As passagens com desconto estarão disponíveis para voos domésticos e podem ser compradas diretamente nas companhias aéreas participantes ou através de plataformas autorizadas.

A disponibilidade de assentos e a aplicação de regras específicas podem variar, por isso é essencial ficar atento às orientações das companhias aéreas.

Benefícios e impacto

O Voa Brasil tem o potencial de estimular o turismo interno e dinamizar a economia ao facilitar viagens para aposentados, muitas vezes com recursos limitados. O governo diz que o programa não só promove a inclusão social, mas também contribui para o aumento da ocupação dos assentos nas aeronaves.

Sobre o Voa Brasil

O projeto Voa Brasil faz parte de uma iniciativa maior do governo federal para tornar o transporte aéreo mais acessível a diversos grupos sociais.

Com a meta de disponibilizar 3 milhões de bilhetes com desconto, o projeto reflete o compromisso com a inclusão e a democratização do transporte aéreo no país.

