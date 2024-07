FreePik É o segundo aumento consecutivo do combustível após reajuste no início do mês

O preço médio do litro da gasolina subiu 2,68% nos postos de combustíveis do país na última semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta quarta-feira (24).

A nova alta ocorre após o anúncio da Petrobras de aumento no valor de venda do combustível para as distribuidoras, no início de julho. A pesquisa é referente à semana de 14 a 20 de julho.





Quais foram as variações de preços no período?

Gasolina: o combustível foi comercializado, em média, a R$ 6,13 , com uma alta de 2,68% em relação aos R$ 5,97 da semana anterior. O preço máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,99 , ainda segundo a ANP.

Etanol: o preço médio foi de R$ 4,08 . O valor mais alto identificado pela agência foi de R$ 5,99 .

Diesel: a média do litro do combustível foi de R$ 5,95 . O preço registrou uma alta de 0,17% em relação aos R$ 5,94 da semana anterior, com o preço mais alto identificado pela ANP sendo de R$ 7,82 .