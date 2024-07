Agência Brasil Além dos aposentados, demais beneficiários do INSS também começam a receber nesta semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a realizar os depósitos dos benefícios referentes ao mês de julho na próxima quinta-feira (25), contemplando aproximadamente 39 milhões de benefícios, dos quais 5,6 milhões são assistenciais e 33,4 milhões previdenciários.

Como consultar a data de pagamento do INSS?

As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício. Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão datas diferentes daqueles que ganham acima do piso nacional. Para saber a data exata, é necessário verificar o último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Calendário de pagamentos do INSS em julho

Confira abaixo as datas de pagamento para os benefícios referentes ao mês de julho:

Até 1 Salário Mínimo:



Final 1: 25 de julho

Final 2: 26 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1 de agosto

Final 7: 2 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Acima de 1 Salário Mínimo:



Finais 1 e 6: 1 de agosto

Finais 2 e 7: 2 de agosto

Finais 3 e 8: 5 de agosto

Finais 4 e 9: 6 de agosto

Finais 5 e 0: 7 de agosto

Benefícios oferecidos pelo INSS



Além das várias modalidades de aposentadoria, o INSS oferece benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-família, salário-maternidade, pecúlio e seguro-defeso.

Como consultar o extrato do INSS

Os segurados podem acessar o extrato pelo aplicativo do INSS ou pelo site Meu INSS, utilizando a conta Gov.br para login. No portal, é possível verificar o extrato de pagamento, os valores a serem recebidos, as datas de pagamento, além de agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços.

Veja o passo a passo:

Tela Inicial do Meu INSS Reprodução "Do que você precisa?" Reprodução Extrato de pagamentos Reprodução