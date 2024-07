Marcello Casal JrAgência Brasil PIX terá limite menor em aparelhos novos até usuário atualizar cadastro no banco

O Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira (22) novas regras para transações via Pix . Agora, os valores transferidos por celulares ou computadores não cadastrados - ou seja, que nunca realizaram uma transação via Pix - serão limitadas a R$ 200 por transação e R$ 1.000 em transações por dia.

Para expandir o limite, o usuário deve confirmar, junto ao banco, que o aparelho em questão pode ser liberado para transações maiores.

Segundo o BC, as regras só valem para aparelhos novos, a partir do dia de 1º de novembro.

Os usuários que já usam o Pix em um celular ou computador não terão o limite reduzido, exceto se trocarem o aparelho ou quiserem usar outra chave.

Medida foi estabelecida para reduzir probabilidade de fraudes, diz BC

"Essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix", explicou o Banco Central em nota.

Segundo as novas regras, mesmo com login e senha, o fraudador não será capaz de realizar transferências maiores que R$ 1.000 ao dia a partir de um celular ou computador novo.

Mais segurança

O BC também determinou algumas medidas de segurança para os bancos, que deverão:

gerenciar riscos de fraude por meio da identificação de transações via PIX atípicas;

disponibilizar em seus sites informações sobre como evitar fraudes;

verificar, pelo menos uma vez a cada seis meses, se os seus clientes têm marcação de fraude junto ao BC.

O Banco Central espera que, em caso de cliente que tenha cometido fraudes anteriormente, os bancos devem:

encerrar o relacionamento; ou

usar o limite diferenciado para autorizar transações iniciadas, além de bloqueio para transações recebidas.

