Alex Wroblewski Donald Trump durante a convenção do Partido Republicano, 18 de julho de 2024 em Milwaukee

O atentado contra o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos , Donald Trump , no último sábado (13), ganhou repercussão internacional. Desde a tentativa de assassinato, a imprensa mundial passou a exibir constantemente a imagem do ex-mandatário dos EUA escapando de uma bala por centímetros e vem destacando a gravidade do que aconteceu na Pensilvânia .

Apesar de toda a repercussão e o alerta para o atentado a um candidato, na internet, a tentativa de homicídio virou piada e rendeu alguns memes. Nos Estados Unidos, centenas de usuários das redes sociais brincaram com a situação de Trump. Alguns deles, entretanto, foram penalizados por isso.

De acordo com uma reportagem da "UsaToday", ao menos quatro pessoas foram demitidas ou deixaram os seus cargos por "brincar" com o atentado contra o republicano. Entre eles, estão um funcionário de uma escola, um chefe de bombeiro e um atendente de restaurante.

O caso que ganhou mais atenção da mídia estadunidense, porém, envolveu Kyle Gass, que forma dupla com Jack Black na banda Tenacious D. Em uma apresentação em Sidney, na Austrália, o artista declarou: "Não erre Trump da próxima vez".

A fala gerou indignação de um político australiano, que pediu para a dupla deixar o país. Além disso, com a repercussão, o empresário Michael Greene deixou de representar a banda.

Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .