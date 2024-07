Divulgação George Kurtz é o CEO da CrowdStrike

O "apagão cibernético" desta sexta-feira (19) ocorreu devido a uma pane na atualização de um software da empresa global de cibersegurança CrowdStrike , fundada em 2011. Através das redes sociais, o CEO George Kurtz pediu desculpas pela falha, que provocou atrasos em voos e prejudicou serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo.

"Quero me desculpar sinceramente a todos vocês pela interrupção de hoje. Todos na CrowdStrike entendem a gravidade e o impacto da situação", disse Kurtz, em comunicado divulgado no X, na manhã desta sexta.

O diretor ainda afirmou que a CrowdStrike identificou o problema rapidamente e implementou uma correção. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com os cliente e parceiros afetados para garantir que todos os sistemas sejam restaurados", continuou.

Além de gerar um caos e prejuízo em diversas áreas, Kurtz também perdeu um patrimônio considerável nas últimas horas. Segundo um levantamento do Estadão, o norte-americano teve um prejuízo de US$ 282 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) com o apagão desta sexta.





Conheça Kurtz

O empresário Geoerg Kurtz, de 59 anos, é formado em contabilidade na Universidade de Seton Hall, em Nova Jersey. O norte-americano trabalhou na área até 1999, quando decidiu fundar a empresa de cibersegurança Foundstone.

Cinco anos depois, o empresário vendeu a Foundstone para a gigante de cibersegurança McAfee por US$ 90 milhões.



Já consolidado no mercado, Kurtz deixou a McAfee para fundar a Crowdstrike em parceria com Dmitri Alperovitch, em 2011. Desde então, a empresa sediada no Texas se tornou no líder do mercado, sendo avaliada em US$ 72 bilhões (R$ 403 bilhões) antes da pane - o empresário detém 5% das ações.

De acordo com a revista Forbes, o empresário é 1.076ª pessoa mais rica do planeta, com um patrimônio avaliado em R$ 16 bilhões, de acordo com o levantamento mais recente.

O bilionário também é escreveu o livro de segurança "Hacking Exposed: Network Security Secrets & Solutions".

Já na vida pessoal, Kurtz é casado com Annamaria Kurtz, com quem teve dois filhos. Ele também é apaixonado por automobilismo e costuma mostrar seu hobby nas redes sociais.

