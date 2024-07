shutterstock Latam anunciou atraso nos voos por causa do apagão cibernético

O apagão cibernético que afeta voos e aeroportos de vários países nesta sexta-feira (19) , também impacta as operações aéreas no Brasil. O mundo sofre hoje uma "falha técnica generalizada" causada por um erro em um software fornecido pela Microsoft em parceria com a companha de segurança cibernética CrowdStrike.

A Azul Linhas Aéreas alertou sobre possíveis atrasos. Até o momento, não houve registro de cancelamentos. A recomendação foi para que passageiros chegassem mais cedo ao aeroporto, prevenindo-se contra imprevistos. A empresa se desculpou pelos possíveis transtornos e reforçou o compromisso com o bem-estar de seus clientes.

A Latam anunciou na manhã desta sexta-feira que alguns voos podem atrasar por causa do apagão cibernético e pediu para que os clientes verifiquem o status do voo com antecedência.

“Informamos aos nossos passageiros que, após a queda mundial da Microsoft, nossa operação pode ser afetada, gerando alguns atrasos em nossos voos”, informou a Latam em seu perfil no X.

Já a GOL Linhas Aéreas informou que suas operações permaneciam estáveis, sem impactos diretos do apagão.



O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o Brasil não sofreu impactos nos aeroportos por causa do apagão.

"Bom dia pessoal! Recebemos a notícia de que companhias aéreas ao redor do mundo estão sendo afetadas em suas operações devido um apagão cibernético. Até o presente momento, não tivemos impacto nas operações dos aeroportos brasileiros. Vamos continuar monitorando ao lado da Anac para que o nosso transporte aéreo não tenha prejuízos", escreveu nas redes sociais.





Aeroportos e companhias aéreas de várias parte do mundo chegaram a suspender pousos e decolagens. O impacto foi sentido em lugares bastante movimentados, como os aeroportos de Sidney (Austrália), Berlim (Alemanha), Amsterdã (Holanda), Zurique (Suíça) e Hong Kong. Já na Espanha, todos os terminais foram afetados.

As companhias aéreas dos EUA, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam todos os voos na manhã de sexta-feira, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA). "Todos os voos, independentemente do destino" foram suspensos devido aos "problemas de comunicação".

Na Alemanha, o aeroporto de Berlim Brandenburg também suspendeu os voos na manhã desta sexta-feira devido a um "problema técnico". O aeroporto Schiphol, de Amsterdã, informou: “Atualmente, há uma falha global no sistema. Essa interrupção também tem impacto nos voos de e para Schiphol. O impacto agora está sendo mapeado.”

De acordo com balanço divulgado pela empresa de análise de aviação Cirium, foram 1.390 voos canceladas no mundo até às 7h da manhã de hoje.

Serviços afetados

Além dos voos, os bancos brasileiros também foram afetados pelo apagão cibernético.

Até o momento, ao menos quatro instituições financeiras revelam problemas nesta manhã: Banco Pan, Bradesco, Neon e Next.

Os clientes reclamam das falhas nas redes sociais, dizendo que os aplicativos estão fora do ar, além de não conseguirem fazer login e pagamentos.

O Bradesco confirmou o problema por conta do apagão cibernético global.

"Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente", informou o banco em nota.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), alguns sistemas de instituições financeiras chegaram a ser "temporariamente afetados em diferentes escalas" pela falha, mas não houve "nada que comprometesse a prestação de serviços de forma relevante".

"A maioria das instituições financeiras brasileiras já normalizou seus serviços e as demais estão em avançado estado de normalização e trabalhando para garantir o funcionamento de seus serviços rapidamente", declarou a federação em nota.

O Banco Central do Brasil (BC) informou que os seus sistemas estavam funcionando normalmente.

