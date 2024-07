Wikimedia Commons Placa da Wall Street em Nova Iorque

A falha na empresa de segurança cibernética CrowdStrike levou à queda do sistema de diversas companhias ao redor do mundo nesta sexta-feira (19). Com isso, as ações da empresa chegaram a cair em quase 13% na abertura da sessão em Wall Street.

Mesmo que a empresa já tenha identificado a causa da falha e revertido parte das perdas, as ações seguem em declínio. Às 11h10 (no horário de Brasília), os papéis recuavam 9,12%, cotados a US$ 310.

O CEO da CrowdStrike George Kurtz disse, nas redes sociais, que a empresa identificou a atualização que gerou a pane nos sistemas Windows ao redor do mundo e que medidas já foram implantadas.

"A CrowdStrike está trabalhando ativamente com clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts Windows. Os hosts Mac e Linux não são afetados. Este não é um incidente de segurança ou ataque cibernético. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implantada", disse em publicação no X (antigo Twitter).

As ações da Microsoft também foram afetadas e caíram cerca de 2% na manhã desta sexta-feira. A queda também perdeu força e, no mesmo horário, as ações recuam 0,67%, a US$ 437.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp