Agência Brasil Ministro Fernando Haddad

O ministro Fernando Haddad (PT-SP), da Fazenda, tem visto com bom humor os memes que o retratam como um defensor fervoroso da taxação, com referências a filmes e séries de sucesso, como "Taxa Humana".

Inicialmente, lideranças do PT sugeriram que Haddad desse uma resposta mais séria e que deputados do partido saíssem em defesa do ministro.

No entanto, assessores e integrantes do Ministério da Fazenda argumentaram que levar as brincadeiras a sério só iria piorar a situação e passaria a mensagem de que o petista "sentiu o golpe".

Como o próprio ministro tem se divertido com os memes, a estratégia adotada foi brincar com a situação.

Na quarta-feira (17), o perfil do Ministério da Fazenda no X usou imagens do filme Divertidamente para defender o texto da Reforma Tributária, em uma clara resposta com bom humor aos memes. Até apoiadores do governo Lula (PT) começaram a usar imagens do ministro para brincar com o assunto.

Foco nos áudios feitos por Ramagem

Aliados do presidente Lula gostaram da ideia de tratar o tema com bom humor e focar de maneira séria nos áudios gravados por Alexandre Ramagem em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), onde se discutia maneiras de blindar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a acusação de "rachadinha".

O entendimento é que entrar no embate dos memes seria cair na pilha dos opositores, desviando a atenção da mídia e dos eleitores para outros assuntos.

Ao lidar com os memes de maneira leve e humorada, Haddad e sua equipe esperam neutralizar as críticas e manter o foco nas questões realmente importantes para o governo.

