Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Ministro Fernando Haddad adota tom otimista ao falar sobre a economia brasileira

O Ministério da Fazenda manteve a previsão de crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2024. A informação foi divulgada através do Boletim Macrofiscal, lançado nesta quinta-feira (18) pela Secretaria de Política Econômica (SPE) da pasta comandada pelo ministro Fernando Haddad (PT).

O PIB, vale lembrar, calcula todos os bens e serviços produzidos pelo país no ano. Ao manter a expectativa do crescimento em 2,5%, a Fazenda segue superando a previsão do mercado financeiro, que estima um fechamento de 2,11% no final do ano. A soma é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao mesmo tempo, a projeção mostra uma desaceleração na economia brasileira. Em 2023, o Brasil fechou com um crescimento de 2,9% em comparação ao ano anterior. Ainda nesta quinta-feira, Haddad pediu cautela na projeção por causa das enchentes que abalaram o Rio Grande do Sul. Para 2025, inclusive, o Ministério Fazenda ainda reduziu a projeção de crescimento de 2,8% para 2,6%.

"Nós estamos recebendo informações e dados que sustentariam uma reprojeção. Mas eu pedi cautela para avaliar bem se essa reprojeção deve ser feita e quando deve ser feita", disse o ministro petista.





Inflação

O documento divulgado pelo governo federal também aumenta a projeção da inflação deste ano, subindo de 3,7% para 3,9%. Mais cedo, Haddad havia amenizado a situação.

"Os dados da economia estão vindo muito bem [em 2024], consistentes e com baixa pressão nos preços, o que é ótimo, crescer com inflação controlada", disse o ministro da Fazenda.

A inflação foi puxada, principalmente, pelos impactos do câmbio mais depreciado e pela calamidade no Sul no país. Além disso, pesou os reajustes recentes anunciados para os preços da gasolina e GLP.

