Reprodução Salgadinho "super picante" era desaconselhado para menores de 18

Um grupo de 30 estudantes japoneses teve que ser levado às pressas para o hospital após consumir um salgadinho "super picante" nesta terça-feira (16). O alimento contém um aviso para os consumidores sobre a picância e desaconselha seu consumo para menores de 18.

Os estudantes, no entanto, ignoraram o aviso e foram parar no hospital, após reclamarem de náusea e dor na boca.

A fabricante do salgadinho, a Isoyama Corp, soube do ocorrido e emitiu um comunicado na quarta-feira (17) em que lamentava o episódio e desejava uma boa recuperação para os estudantes.

Pimenta butanesa

A empresa que fabrica o salgadinho avisa, na embalagem, que ele é "tão picante que pode causar dor", e recomenda que os consumidores não o comam se estiverem sozinhos.

Isso porque o salgadinho é feito com a pimenta butanesa, comum não só no Butão como também na culinária indiana. Em 2007, ela levou o título de pimenta mais ardida do mundo. Além de ser usada para refeições, também é a matéria-prima que algumas empresas usam para fabricar spray de pimenta.

