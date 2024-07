Lorena Amaro Aplicativo da Nubank apresenta falhas nesta quarta-feira (17)

O aplicativo do Nubank apresenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (17). Os clientes relatam que há falha de login, nas realizações de operações e até que o dinheiro sumiu da conta.

O site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, apontou pelo menos 700 reclamações nesta manhã.

Nas redes sociais, o Nubank confirmou a falha, mas não explicou o que houve com o app. Aos clientes, o banco informa que está passando por "uma oscilação em nosso aplicativo" e que em breve irá solucionar e encerrar a questão.



"Lamentamos por isso e pedimos que tente entrar no aplicativo novamente mais tarde", diz a publicação do banco.





O que dizem os clientes?

Nas redes sociais, vários clientes do banco reclamam da instabilidade do aplicativo e o sumiço do dinheiro. Veja:

Nubank sumiu com meu dinheiro, como vou pagar minhas coisas? — HenriDaBahia (@henriquemarqba) July 17, 2024

Nubank sumiu com dinheiro de mais alguém hoje?? — Bruna Dourado (@BrunaofGOD) July 17, 2024

"Nubank sumiu com meu dinheiro, como vou pagar minhas coisas?", questiona outro usuário do banco digital.

