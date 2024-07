Reprodução Notas da primeira família do real seguem válidas

O Banco Central determinou a retirada de circulação das cédulas da primeira família do real. Porém, se você possui uma quantidade considerável dessas notas guardadas, não é necessário se preocupar — elas ainda mantêm seu valor e podem ser utilizadas normalmente.

A responsabilidade pelo recolhimento das cédulas antigas cabe aos bancos. De acordo com a Instrução Normativa BCB Nº 488, as instituições financeiras devem enviar as notas antigas ao Banco Central ao recebê-las, que por sua vez realizará a substituição por cédulas novas.

O recolhimento da nota acontece por quatro motivos: desgaste natural, problemas na logística, identificação danificada e pouca circulação.





O que fazer com as notas?

Elas continuam sendo válidas. As notas antigas continuam válidas e podem ser usadas normalmente e também não é necessário correr para um banco para trocar as cédulas.

Como identificar as notas falsas?

O Banco Central do Brasil diz que os principais elementos de segurança dessas notas são:



Marca d'água. Ao segurar a nota contra a luz, você deve enxergar uma figura visível.

Nas notas de 5 e 10 reais, aparece a bandeira nacional.

Na nota de 2 reais, é visível uma tartaruga junto ao número 2.

Na nota de 20 reais, é possível ver um mico-leão-dourado ao lado do número 20.

Nas notas de 50 e 100 reais, aparece a efígie da República.

Imagem. Coloque a cédula deitada, com o canto esquerdo voltado para você, e veja aparecer as letras BC, que estavam escondidas.

Notas de 2 e 20 reais, a cédula deve ficar deitada de frente para você.

Alto relevo. Passe o dedo sobre a nota e sinta o alto-relevo.

Faixa holográfica. Só está presente nas notas de 20 reais. Nesta nota, só aparecem na faixa brilhante as figuras do mico-leão-dourado e o número 20, em três tamanhos.

Registro coincidente . Ao segurar a nota contra a luz, observe que o desenho das Armas Nacionais se completa.

Observação importante: as partes impressas no verso coincidem perfeitamente com as da frente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.