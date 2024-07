Unsplash/Morning Brew Amazon celebra a 5ª edição do Prime Day no Brasil com descontos em dezenas de milhares de produtos

Um dos eventos mais aguardados pelos consumidores brasileiros, o Prime Day da Amazon começa nesta terça-feira (16) e se estende por uma semana inteira de promoções. A quinta edição da “liquidação” da Amazon no Brasil acontece entre 16 e 21 de julho, oferecendo descontos em produtos de mais de 30 categorias para assinantes do programa de vantagens da gigante do e-commerce.

Categorias em Destaque

Entre as categorias em destaque estão:

Dispositivos Amazon

Bem-Estar

Livros

Cozinha

Computadores

Limpeza da Casa

Moda

Beleza

Eletrônicos

Celulares e Acessórios

A Amazon promete também uma variedade em meios de pagamento e cupons exclusivos.

Além dos itens mencionados, o Prime Day oferecerá descontos em diversas outras categorias, incluindo Prime Video, games, papelaria, brinquedos e esportes.

Marcas Participantes

Os descontos incluem produtos de marcas renomadas como:

Buddemeyer

Canon

Cetaphil

Concha y Toro

Don Julio

Electrolux

Forever Liss

Hamilton Beach

Nivea

Philips

Real Techniques

Vonder

No entanto, uma enquete realizada com os seguidores do canal do WhatsApp do Amazon Prime Day indica que a maioria está ansiosa pelas promoções de livros, sejam físicos ou digitais, especialmente para leitura no Kindle .

Para esta edição do Prime Day, a Amazon contratou mais de 4 mil trabalhadores temporários entre os 10 Centros de Distribuição e 64 Estações de Entrega. Segundo a empresa, essa estrutura logística tem capacidade de entregar pedidos em 100% dos municípios brasileiros.

Destaques de Produtos

Dispositivos Amazon

Se você quer comprar um Kindle, um alto-falante Echo (com Alexa), os fones Echo Buds ou o Fire TV Stick, esta é a oportunidade perfeita. Todos os produtos da linha Amazon estarão em oferta durante o Prime Day. Destaques:

Kindles: Descontos de até R$ 337

Echo com Alexa: Até R$ 335 de desconto

Fire TV Stick: Desconto de até R$ 90

Echo Spot: Disponível a partir de R$ 402 no pagamento à vista

Cartão Amazon

Clientes que usarem o cartão Amazon durante o Prime Day terão o dobro de cashback, recebendo até 10% de volta em todas as compras.

Itens para Casa

Marcas como Electrolux, Philips, Hamilton Beach e Buddemeyer estarão com até 30% de desconto. Esta é a chance para adquirir aquela air fryer nova ou um aspirador de pó moderno.

Produtos de Beleza e Skincare

Marcas como Nivea, Cetaphil, Neutrogena e La-Roche Posay oferecerão descontos de até 30%, com destaque para protetores solares e hidratantes. Maquiagens e pincéis também estarão em oferta.

Eletrônicos, TVs e Informática

Descontos de até 40% em notebooks, incluindo MacBooks, e até 25% em TVs, câmeras e mais, com marcas como Samsung, Philips e Canon.





Bebidas

Descontos em bebidas, incluindo vinhos Concha Y Toro e tequila Don Julio, com até 35% de desconto. Aperol já está em promoção.

Cupons

O Prime Day contará com cupons de desconto adicionais, disponíveis conforme a categoria. Vale ficar de olho nas promoções ao longo dos dias do evento.