Em entrevista à TV Record, divulgada parcialmente pelo portal R7 nesta terça-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que um déficit pequeno, como 0%, 0,1% ou 0,2%, não é preocupante. Ele destacou que não cumprir a meta fiscal pode ser aceitável se houver prioridades mais importantes.



"Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer," declarou Lula. A entrevista completa será transmitida na noite desta terça-feira pela emissora.

Lula também comentou sobre sua visão divergente em relação ao mercado financeiro, afirmando que alguns dirigentes e especuladores têm uma visão limitada.



O presidente ressaltou que há uma diferença na forma como ele e o mercado percebem investimentos, com o mercado muitas vezes considerando como gastos ações que Lula vê como investimentos necessários para o país.

Durante a entrevista, Lula reafirmou seu compromisso com a seriedade fiscal e a importância do crescimento econômico do Brasil.



O presidente mencionou que, antes de decidir sobre cortes de gastos, é essencial estar convencido da necessidade dessas ações, conforme a citação indireta reproduzida pelo R7.